В Кохтла-Ярве дополнительно осветили четыре пешеходных перехода

В Ярвеском районе города Кохтла-Ярве на ряде пешеходных переходов смонтированы новые световые решения, о чем отчиталась городская управа.
Дополнительные световые решения на переходах призваны улучшить безопасность пешеходов, как сообщает Кохтла-Ярвеская горуправа на городском веб-сайте.
На четырех пешеходных переходах, расположенных между улицами Калеви и Айя на улице Олеви, установлены инновационные световые системы. Новое освещение включает в себя две абсолютно новые световые опоры с подсветкой пешеходных переходов и два фонаря, установленных на существующих опорах.
Это дополнительное освещение поможет увеличить видимость на пешеходных переходах в ночное и ранее утреннее время, обеспечивая безопасность для пешеходов и водителей.