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В Кохтла-Ярве дополнительно осветили четыре пешеходных перехода

Северное побережье
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Пешеходный переход на улице Олеви в городе Кохтла-Ярве.
Пешеходный переход на улице Олеви в городе Кохтла-Ярве. Фото: Kohtla-Järve linna koduleht

В Ярвеском районе города Кохтла-Ярве на ряде пешеходных переходов смонтированы новые световые решения, о чем отчиталась городская управа.

Дополнительные световые решения на переходах призваны улучшить безопасность пешеходов, как сообщает Кохтла-Ярвеская горуправа на городском веб-сайте.

На четырех пешеходных переходах, расположенных между улицами Калеви и Айя на улице Олеви, установлены инновационные световые системы. Новое освещение включает в себя две абсолютно новые световые опоры с подсветкой пешеходных переходов и два фонаря, установленных на существующих опорах.

Это дополнительное освещение поможет увеличить видимость на пешеходных переходах в ночное и ранее утреннее время, обеспечивая безопасность для пешеходов и водителей.

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Кохтла-Ярве
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