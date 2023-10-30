В Кохтла-Ярве дополнительно осветили четыре пешеходных перехода

На четырех пешеходных переходах, расположенных между улицами Калеви и Айя на улице Олеви, установлены инновационные световые системы. Новое освещение включает в себя две абсолютно новые световые опоры с подсветкой пешеходных переходов и два фонаря, установленных на существующих опорах.