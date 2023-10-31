Нарвский театр "Ильмарине" оказался на грани банкротства

Коллектив маленького нарвского театра "Ильмарине" взывает к руководству города о помощи: "Наша судьба зависит от вашего решения". Расходы и долги театра растут вслед за ценами, а государство прекратит с нового года платить ему поддержку, чтобы сэкономить бюджетные деньги.
В 2021 году поддержка театру "Ильмарине" со стороны Министерства культуры снизилась с обычных 50 тысяч евро до 10 тысяч, и столько же ежегодно составляет сумма поддержки со стороны города Нарвы. Поддержка Министерства культуры заканчивается в 2024 году - такое решение основано на государственной бюджетной стратегии на 2024-2027 годы, согласно которой каждое министерство должно найти, на чем можно сэкономить.
"Благодарим работников студии-театра "Ильмарине" за многолетнее сотрудничество! Рекомендуем вам воспользоваться различными вариантами поддержки, которые государство предлагает театрам", - написала из Минкульта вице-канцлер по культурному разнообразию Эда Силберг в ответ на октябрьскую просьбу "Ильмарине" о сохранении годовой дотации на деятельность.
Силберг также рассказала, что государство может предложить поддержку на проведение представлений, открывая соответствующие туры подачи заявок. А также можно просить о поддержке в фонде "Капитал культуры Эстонии", Центре эстонской национальной культуры или в отделе культуры Нарвской городской управы.
Член правления театра "Ильмарине" Василий Яковлев от лица всего малочисленного коллектива - два актера, один технический работник и один бухгалтер на неполной ставке - обратился к властям Нарвы за дополнительным пособием в 9000 евро, чтобы театр не обанкротился и смог выжить. "На данный момент расходы значительно выросли, и на первом месте стоят транспортные расходы. Долги театра растут, что дает повод говорить о банкротстве театра. Понятно, что в таких условиях мы не можем продолжать свою деятельность. Требуется решение в отношении "Ильмарине" со стороны города Нарвы", - ставит вопрос ребром руководитель театра Василий Яковлев.
Сумма накопившихся долгов театра достигла в октябре 4032 евро. "Эта сумма (9000 евро) нужна нам для выпуска новых постановок (двуязычного спектакля для детей в рамках языкового погружения) и исправления возникшей ситуации", - также сообщил Яковлев.
В настоящее время в бюджете Нарвы заложена поддержка театру "Ильмарине" в 10000 евро на весь 2023 год. Нарвское городское собрание планирует в ноябре дополнить текущий годовой бюджет, но дополнительной дотации театру в проекте нет.
Зампредседателя комиссии по культуре в Нарвском горсобрании Яна Кондрашова сказала, что их комиссия еще не собиралась - и вопрос о дополнительной дотации для "Ильмарине" пока не выносился на обсуждение.
- Театры постоянно обращаются за помощью, - отмечает Кондрашова. - Городу следует выработать четкую позицию насчет помощи театрам: помогает он им или нет, в каком виде, в каком объеме и как именно. Так что вопрос стоит шире, чем просто о помощи "Ильмарине", - считает депутат горсобрания.