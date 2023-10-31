Нарвский театр "Ильмарине" оказался на грани банкротства

В 2021 году поддержка театру "Ильмарине" со стороны Министерства культуры снизилась с обычных 50 тысяч евро до 10 тысяч, и столько же ежегодно составляет сумма поддержки со стороны города Нарвы. Поддержка Министерства культуры заканчивается в 2024 году - такое решение основано на государственной бюджетной стратегии на 2024-2027 годы, согласно которой каждое министерство должно найти, на чем можно сэкономить.

"Благодарим работников студии-театра "Ильмарине" за многолетнее сотрудничество! Рекомендуем вам воспользоваться различными вариантами поддержки, которые государство предлагает театрам", - написала из Минкульта вице-канцлер по культурному разнообразию Эда Силберг в ответ на октябрьскую просьбу "Ильмарине" о сохранении годовой дотации на деятельность.

Силберг также рассказала, что государство может предложить поддержку на проведение представлений, открывая соответствующие туры подачи заявок. А также можно просить о поддержке в фонде "Капитал культуры Эстонии", Центре эстонской национальной культуры или в отделе культуры Нарвской городской управы.