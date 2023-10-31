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Кая Каллас: маслозавод должен быть построен

Северное побережье
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Премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Konstantin Sednev

Правительство обсудит три различных варианта строительства Аувереского маслозавода, но наиболее вероятным является то, что строительство завода по производству сланцевого масла будет продолжено путем предоставления временного комплексного разрешения, заявила премьер-министр Кая Каллас в интервью "Vikerraadio". Слова премьера приводит новостной портал Rus.ERR.

"В настоящее время есть три варианта, которые мы обсудим в правительстве в четверг, - рассуждала в радиоэфире Кая Каллас. - Первый - не продолжать строительство завода. Это означает, что экономический эффект будет примерно следующим: инвестированные 330 миллионов евро плюс необходимые 23 миллиона будут списаны, а 450 человек не будут трудоустроены на заводе. Возможно, также придется закрыть и шахту "Эстония", что означает сокращение 680 рабочих мест".

Второй вариант, по словам Каллас, заключается в том, чтобы отложить процедуру получения комплексного разрешения до принятия закона о климате. "Это означает, что разрешение не будет выдано до принятия закона о климате. Однако такое решение тоже имело бы экономический эффект. То есть строительство завода придется законсервировать, что, по сути, означает увольнение людей, занятых на строительстве. И перезапуск потребует шести месяцев подготовки. Помимо расходов", - отметила Каллас.

Наиболее вероятным она считает третий вариант - продолжить строительство завода и внести в закон поправки, чтобы можно было выдавать временные комплексные разрешения или уточнить существенные критерии, по которым комплексное разрешение становится недействительным. "Это означает, что мы установим очень четкий срок, в течение которого будет работать такой завод", - рассказала Каллас.

Подробнее - в публикации Rus.ERR.

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