Кая Каллас: маслозавод должен быть построен

"В настоящее время есть три варианта, которые мы обсудим в правительстве в четверг, - рассуждала в радиоэфире Кая Каллас. - Первый - не продолжать строительство завода. Это означает, что экономический эффект будет примерно следующим: инвестированные 330 миллионов евро плюс необходимые 23 миллиона будут списаны, а 450 человек не будут трудоустроены на заводе. Возможно, также придется закрыть и шахту "Эстония", что означает сокращение 680 рабочих мест".

Второй вариант, по словам Каллас, заключается в том, чтобы отложить процедуру получения комплексного разрешения до принятия закона о климате. "Это означает, что разрешение не будет выдано до принятия закона о климате. Однако такое решение тоже имело бы экономический эффект. То есть строительство завода придется законсервировать, что, по сути, означает увольнение людей, занятых на строительстве. И перезапуск потребует шести месяцев подготовки. Помимо расходов", - отметила Каллас.