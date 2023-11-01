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Йыхви одержал в футзальной серии мастеров первую победу сезона

Эрик Гамзеев
, журналист
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Андрей Врабие забил в победной встрече четыре гола.
Андрей Врабие забил в победной встрече четыре гола. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Футзальная команда йыхвиского "Phoenix" одержала первую победу в эстонской футзальной серии мастеров, переиграв на чужой площадке руммуский "Dünamo" со счетом 9:5.

За йыхвискую команду четыре гола забил имеющий паспорт США молдавский футболист и молодежный тренер "Phoenix" Андрей Врабие. Три гола добавил со своей стороны имеющий гражданство Германии Владислав Фриезен.

Выигравший суперкубок и успешно выступавший в первом туре силламяэский "NPM Silmet" уступил на своей площадке со счетом 4:9 одному из фаворитов нынешнего сезона - виймсискому "SMSRaha".

Нарвский "United" выиграл со счетом 6:3 у "Jõgeva" и, выступая без поражений, входит в тройку лидеров лиги.

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