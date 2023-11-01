Йыхви одержал в футзальной серии мастеров первую победу сезона

Футзальная команда йыхвиского "Phoenix" одержала первую победу в эстонской футзальной серии мастеров, переиграв на чужой площадке руммуский "Dünamo" со счетом 9:5.
За йыхвискую команду четыре гола забил имеющий паспорт США молдавский футболист и молодежный тренер "Phoenix" Андрей Врабие. Три гола добавил со своей стороны имеющий гражданство Германии Владислав Фриезен.
Выигравший суперкубок и успешно выступавший в первом туре силламяэский "NPM Silmet" уступил на своей площадке со счетом 4:9 одному из фаворитов нынешнего сезона - виймсискому "SMSRaha".
Нарвский "United" выиграл со счетом 6:3 у "Jõgeva" и, выступая без поражений, входит в тройку лидеров лиги.