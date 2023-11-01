Именные государственные э-адреса больше нельзя использовать для частной переписки

Именные адреса электронной почты, заканчивающиеся на @eesti.ee, или так называемые алиасы, государство создавало до 2018 года для частных лиц при выдаче ID-карты или вида на жительство, а также для предприятий при их регистрации. Эти адреса были предназначены для использования в частной переписке и не связаны с официальными адресами электронной почты личныйкод@eesti.ee и регистрационныйкод@eesti.ee, на которые государственные учреждения отправляют, например, официальные уведомления, решения о штрафах, напоминания.

В общей сложности было создано около 590 тысяч именных адресов электронной почты, но из них менее 2 процентов использовались активно.

- Мы сообщили пользователям о закрытии адресов электронной почты в начале мая и хотим еще раз напомнить, что с 1 ноября отправленные на эти адреса электронные письма больше не будут пересылаться. Всем, кто по-прежнему использует эти адреса электронной почты в качестве своего контактного адреса, следует обновить свои контактные данные у поставщиков услуг, чтобы и дальше получать все необходимые письма, - подчеркнул менеджер по продукту официального почтового ящика отдела госпортала RIA Ассо Казук.