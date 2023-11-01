Именные государственные э-адреса больше нельзя использовать для частной переписки

Департамент государственной инфосистемы (RIA) напоминает, что с 1 ноября больше нельзя пользоваться для частной переписки адресами электронной почты имя.фамилия@eesti.ee и название.предприятия@eesti.ee.
Именные адреса электронной почты, заканчивающиеся на @eesti.ee, или так называемые алиасы, государство создавало до 2018 года для частных лиц при выдаче ID-карты или вида на жительство, а также для предприятий при их регистрации. Эти адреса были предназначены для использования в частной переписке и не связаны с официальными адресами электронной почты личныйкод@eesti.ee и регистрационныйкод@eesti.ee, на которые государственные учреждения отправляют, например, официальные уведомления, решения о штрафах, напоминания.
В общей сложности было создано около 590 тысяч именных адресов электронной почты, но из них менее 2 процентов использовались активно.
- Мы сообщили пользователям о закрытии адресов электронной почты в начале мая и хотим еще раз напомнить, что с 1 ноября отправленные на эти адреса электронные письма больше не будут пересылаться. Всем, кто по-прежнему использует эти адреса электронной почты в качестве своего контактного адреса, следует обновить свои контактные данные у поставщиков услуг, чтобы и дальше получать все необходимые письма, - подчеркнул менеджер по продукту официального почтового ящика отдела госпортала RIA Ассо Казук.
Решение о закрытии услуги именных адресов электронной почты @eesti.ee было принято весной 2023 года по ряду причин. Решение о переадресации личных писем, созданное почти 20 лет назад в качестве услуги удобства, технически изжило себя. На сегодняшний день 95% писем, перемещаемых по этим адресам, имеют признаки спама, отмечают в RIA.
- Спам-фильтры Microsoft, Gmail и Yahoo удерживают эти письма вместе с необходимыми письмами, поэтому сегодня эта услуга не является целостной и надежной, - объясняет Казук. - Для поиска решения этой проблемы мы общались с крупными поставщиками услуг электронной почты и пришли к выводу, что для того, чтобы обеспечить надежную услугу, необходимо с нуля построить новое вместо существующего решения.
В начале года RIA провел опрос среди владельцев именных электронных адресов, согласно результатам которого 60% из них даже не знали, что у них есть именной электронный адрес, а примерно 70% вообще не сочли нужным иметь такой адрес для перенаправления почты.
- Учитывая тот факт, что у этой услуги мало пользователей, а частный сектор предлагает ей хорошие альтернативы, не имеет смысла создавать новую услугу на деньги налогоплательщиков, - пояснил Казук.
Официальный почтовый ящик на государственном портале eesti.ee, находящемся в ведении RIA, создан для того, чтобы государство могло отправлять сообщения своим гражданам. RIA сфокусируется на дальнейшем развитии адресов электронной почты личныйкод@eesti.ee и регистрационныйкод@eesti.ee, чтобы обеспечить бесперебойное общение государственных учреждений и обмен информацией с гражданами.
- Подробную информацию о закрытии услуги адресов электронной почты имя.фамилия@eesti.ee можно найти ЗДЕСЬ.