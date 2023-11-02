В ноябре Йыхвиский концертный дом наполнится музыкой и балетом высочайшего уровня

В рамках скидочной кампании, которая продлится до конца недели, билеты "Eesti Kontsert" на ноябрьские мероприятия, кульминацией которых станет Йыхвиский фестиваль балета, можно приобрести на 20% дешевле.
Фестивалю балета с давними традициями предшествует мини-фестиваль "Eesti Kontsert" "Keelpillifookus", который 10 ноября приведет в Йыхви Колю Блахера, многолетнего концертмейстера Берлинской филармонии, скрипача-виртуоза с прибалтийско-немецкими корнями.
На протяжении почти десяти лет Коля Блахер был первой скрипкой Берлинской филармонии и Люцернского фестивального оркестра под руководством дирижера Клаудио Аббадо. "Теперь он выступает на больших сценах мира и в равной степени наслаждается ролью солиста, приглашенного концертмейстера и камерного музыканта", - сказала продюсер "Eesti Kontsert" Туули Метсоя.
Блахер играет на драгоценной скрипке Гварнери дель Джезу, которой почти 300 лет.
Корни скрипача-виртуоза связаны с Эстонией
Таллиннский камерный оркестр исполнит мировую классику: легендарные "Времена года" Вивальди, веками очаровывающие публику и исполнителей во всем мире, и культовое произведение Рихарда Штрауса "Метаморфозы", требовательную и прекрасную музыку.
Блахер выступит и как солист, и как концертмейстер одновременно. "Блахер уже несколько раз выступал с нашим Таллиннским камерным оркестром, их концерты собирали полные залы восхищенных слушателей", - сказала Туули Метсоя.
Корни Коли Блахера также связывают его с Эстонией. Он насквозь берлинец, но его отец, композитор Борис Блахер (1903-1975), имел прибалтийско-немецкие корни. Отец Бориса Блахера родился в Таллинне и работал банкиром, из-за его работы семья часто меняла место жительства. Таким образом, будущий композитор вырос в мультикультурной среде, где говорили на немецком, эстонском, русском, английском, китайском и итальянском языках.
Сам Коля Блахер также является носителем весьма интернационального культурного опыта: он учился в Америке и Европе, работал со многими известными оркестрами, дирижерами и солистами и обучал молодые таланты мировой струнной культуры.
Высоко ценимое искусство балета Украины
XV Йыхвиский балетный фестиваль пройдет с 15 по 19 ноября, и на этот раз не только в Йыхви, но и в Пярну и Таллинне. Гость фестиваля - Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Мыколы Лысенко.
- Высококлассное балетное искусство Украины высоко ценилось во все времена. Самое меньшее, что Эстония может сейчас предложить профессионалам в своей области, - это возможности для выступлений, - сказала руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро.
Харьковский театр выступит в Йыхвиском концертном доме с балетными постановками "Жизель" и "Белоснежка и семь гномов", а также незабываемым балетным гала-концертом.
Ближайшие мероприятия "Eesti Kontsert" в Йыхвиском концертном доме
- 4 ноября - "Aavik Duo"
Исполнители:
Ханс Кристиан Аавик (скрипка),
Каролина Аавик (фортепиано).
В программе:
К. Рандалу, новое произведение (первое исполнение),
Шуберт, сонатина ре мажор, соч. 137/1 Д384,
Энеску, соната для скрипки №3 ля минор, соч. 25.
- 10 ноября - скрипач-виртуоз Коля Блахер и Таллиннский камерный оркестр
В программе:
Вивальди, "Времена года" для скрипки, струнного оркестра и бассо континуо RV 269-315-293-297,
Штраус, "Метаморфозы" для струнных инструментов TrV 290.
- 17 ноября - балет "Жизель"
Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Мыколы Лысенко представляет балет Адольфа Адана в двух действиях.
- 18 ноября - балетный гала-концерт
В программе Харьковского национального театра оперы и балета имени Мыколы Лысенко балетные номера на музыку Минкуса, Глюка, Хачатуряна, Шопена, Адана, Теодоракиса и других. Художественный руководитель гала-концерта Антонина Васильева одновременно является художественным руководителем труппы.
- 19 ноября - балетный спектакль для детей "Белоснежка и семь гномов"
Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Мыколы Лысенко приоткроет юным зрителям мир сказки. Балет на музыку польского композитора Богдана Павловского пользуется большой популярностью у украинских зрителей и остается в репертуаре театра уже почти 40 лет.
- 26 ноября - Тыну Кырвитс, Дорис Карева, "Laulud valu allikalt"
Исполнители:
Мария Вальдмаа (сопрано),
Якоб ван Реувен (мандолина),
струнный квартет "M4GNET".
В программе:
премьера цикла "Laulud valu allikalt", созданного в сотрудничестве Тыну Кырвитса и Дорис Каревой.