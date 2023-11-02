Чт, 2.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В ноябре Йыхвиский концертный дом наполнится музыкой и балетом высочайшего уровня

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Facebook
Comments
Коля Блахер играет на драгоценной скрипке Гварнери дель Джезу, которой почти 300 лет.
Коля Блахер играет на драгоценной скрипке Гварнери дель Джезу, которой почти 300 лет. Фото: Erakogu

В рамках скидочной кампании, которая продлится до конца недели, билеты "Eesti Kontsert" на ноябрьские мероприятия, кульминацией которых станет Йыхвиский фестиваль балета, можно приобрести на 20% дешевле.

Фестивалю балета с давними традициями предшествует мини-фестиваль "Eesti Kontsert" "Keelpillifookus", который 10 ноября приведет в Йыхви Колю Блахера, многолетнего концертмейстера Берлинской филармонии, скрипача-виртуоза с прибалтийско-немецкими корнями.

На протяжении почти десяти лет Коля Блахер был первой скрипкой Берлинской филармонии и Люцернского фестивального оркестра под руководством дирижера Клаудио Аббадо. "Теперь он выступает на больших сценах мира и в равной степени наслаждается ролью солиста, приглашенного концертмейстера и камерного музыканта", - сказала продюсер "Eesti Kontsert" Туули Метсоя.

Блахер играет на драгоценной скрипке Гварнери дель Джезу, которой почти 300 лет.

Корни скрипача-виртуоза связаны с Эстонией

Таллиннский камерный оркестр исполнит мировую классику: легендарные "Времена года" Вивальди, веками очаровывающие публику и исполнителей во всем мире, и культовое произведение Рихарда Штрауса "Метаморфозы", требовательную и прекрасную музыку.

Блахер выступит и как солист, и как концертмейстер одновременно. "Блахер уже несколько раз выступал с нашим Таллиннским камерным оркестром, их концерты собирали полные залы восхищенных слушателей", - сказала Туули Метсоя.

Корни Коли Блахера также связывают его с Эстонией. Он насквозь берлинец, но его отец, композитор Борис Блахер (1903-1975), имел прибалтийско-немецкие корни. Отец Бориса Блахера родился в Таллинне и работал банкиром, из-за его работы семья часто меняла место жительства. Таким образом, будущий композитор вырос в мультикультурной среде, где говорили на немецком, эстонском, русском, английском, китайском и итальянском языках.

Сам Коля Блахер также является носителем весьма интернационального культурного опыта: он учился в Америке и Европе, работал со многими известными оркестрами, дирижерами и солистами и обучал молодые таланты мировой струнной культуры.

Высоко ценимое искусство балета Украины

XV Йыхвиский балетный фестиваль пройдет с 15 по 19 ноября, и на этот раз не только в Йыхви, но и в Пярну и Таллинне. Гость фестиваля - Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Мыколы Лысенко.

- Высококлассное балетное искусство Украины высоко ценилось во все времена. Самое меньшее, что Эстония может сейчас предложить профессионалам в своей области, - это возможности для выступлений, - сказала руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро.

Харьковский театр выступит в Йыхвиском концертном доме с балетными постановками "Жизель" и "Белоснежка и семь гномов", а также незабываемым балетным гала-концертом. 

Ближайшие мероприятия "Eesti Kontsert" в Йыхвиском концертном доме

  • 4 ноября - "Aavik Duo"

Исполнители:

Ханс Кристиан Аавик (скрипка),

Каролина Аавик (фортепиано).

В программе:

К. Рандалу, новое произведение (первое исполнение),

Шуберт, сонатина ре мажор, соч. 137/1 Д384,

Энеску, соната для скрипки №3 ля минор, соч. 25.

  • 10 ноября - скрипач-виртуоз Коля Блахер и Таллиннский камерный оркестр

В программе:

Вивальди, "Времена года" для скрипки, струнного оркестра и бассо континуо RV 269-315-293-297,

Штраус, "Метаморфозы" для струнных инструментов TrV 290.

  • 17 ноября - балет "Жизель"

Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Мыколы Лысенко представляет балет Адольфа Адана в двух действиях.

  • 18 ноября - балетный гала-концерт

В программе Харьковского национального театра оперы и балета имени Мыколы Лысенко балетные номера на музыку Минкуса, Глюка, Хачатуряна, Шопена, Адана, Теодоракиса и других. Художественный руководитель гала-концерта Антонина Васильева одновременно является художественным руководителем труппы.

  • 19 ноября - балетный спектакль для детей "Белоснежка и семь гномов"

Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Мыколы Лысенко приоткроет юным зрителям мир сказки. Балет на музыку польского композитора Богдана Павловского пользуется большой популярностью у украинских зрителей и остается в репертуаре театра уже почти 40 лет.

  • 26 ноября - Тыну Кырвитс, Дорис Карева, "Laulud valu allikalt"

Исполнители:

Мария Вальдмаа (сопрано),

Якоб ван Реувен (мандолина),

струнный квартет "M4GNET".

В программе:

премьера цикла "Laulud valu allikalt", созданного в сотрудничестве Тыну Кырвитса и Дорис Каревой.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Культура
Наверх