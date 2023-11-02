В ноябре Йыхвиский концертный дом наполнится музыкой и балетом высочайшего уровня

Фестивалю балета с давними традициями предшествует мини-фестиваль "Eesti Kontsert" "Keelpillifookus", который 10 ноября приведет в Йыхви Колю Блахера, многолетнего концертмейстера Берлинской филармонии, скрипача-виртуоза с прибалтийско-немецкими корнями.

На протяжении почти десяти лет Коля Блахер был первой скрипкой Берлинской филармонии и Люцернского фестивального оркестра под руководством дирижера Клаудио Аббадо. "Теперь он выступает на больших сценах мира и в равной степени наслаждается ролью солиста, приглашенного концертмейстера и камерного музыканта", - сказала продюсер "Eesti Kontsert" Туули Метсоя.

Блахер играет на драгоценной скрипке Гварнери дель Джезу, которой почти 300 лет.

Корни скрипача-виртуоза связаны с Эстонией

Таллиннский камерный оркестр исполнит мировую классику: легендарные "Времена года" Вивальди, веками очаровывающие публику и исполнителей во всем мире, и культовое произведение Рихарда Штрауса "Метаморфозы", требовательную и прекрасную музыку.

Блахер выступит и как солист, и как концертмейстер одновременно. "Блахер уже несколько раз выступал с нашим Таллиннским камерным оркестром, их концерты собирали полные залы восхищенных слушателей", - сказала Туули Метсоя.