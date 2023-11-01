На Хэллоуин школьники открыли в Вока хоррор-кафе

Кафе ужасов не отпугнуло посетителей и собрало в "Voka Tuba" аншлаг.
Вечер в хоррор-кафе Хэллоуина, организованный учениками 2b и 3b классов Тойлаской гимназии, начался с декорирования "Voka Tuba" и приготовления жутких деликатесов.
В меню не было ничего обычного. Например, пригодились кухонные полиэтиленовые перчатки, которые подошли в качестве упаковки для попкорна, с желейными конфетами, украшавшими кончики пальцев. Популярными оказались и так называемые шоты в шприцах с разноцветным морсом, черное мороженое и жуткие десерты на палочке, не говоря уж о страшной пицце.
- Учителя Ольга Эдовальд (3b) и Хелена Охак (2b) активизировали детей и родителей и сами участвовали от начала до конца. Соленые угощения дети готовили под руководством учительницы Ольги. А учительница Хелена хлопотала в палатке предсказания будущего, - рассказала хозяйка "Voka Tuba" и родительница Эвелин Круусалу.
В кафе было много помощников, от детсадовцев до бабушек и дедушек. Доход еще предстоит подсчитать, но сразу было ясно, что он пойдет в общую казну двух классов. Дети вместе решат, отдать ли деньги на благотворительность или на совместную деятельность.
Однако гораздо важнее зарабатывания денег была совместная деятельность.
- Кафе показало детям волшебство совместной деятельности: вместе планировать и готовиться, вместе осуществлять, волноваться и вдохновляться поддержкой общины, вместе наслаждаться и веселиться и, наконец, всей гурьбой наводить порядок и делиться воспоминаниями. По дороге домой уже появились идеи следующих мероприятий. Так что начало положено, - подытожила Эвелин Круусалу.