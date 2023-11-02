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Преподаватель Йыхвиской гимназии возглавил спецподразделение полиции

Эрик Калда
, журналист
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Марек Аас пять лет руководил Вируской тюрьмой, теперь он возглавляет спецподразделение полиции "K-komando".
Марек Аас пять лет руководил Вируской тюрьмой, теперь он возглавляет спецподразделение полиции "K-komando". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

С 1 ноября руководителем полицейского спецподразделения "K-komando" стал Марек Аас, прежде руководивший Вируской тюрьмой, а также имеющий большой опыт работы в Силах обороны и работающий в Йыхвиской гимназии учителем гособороны.

По словам руководителя Центральной криминальной полиции Оскара Гросса, спецподразделение возглавил опытный руководитель, имеющий знания высшего уровня о спецоперациях и опыт разрешения кризисных ситуаций. "Спецподразделение полиции работает главным образом в кризисных ситуациях и его подготовка и навыки должны быть на высоком уровне. Опыт работы Марека Ааса соответствует всем предпосылкам, чтобы возглавлять и развивать спецподразделение", - сказал Гросс.

По словам нового руководителя "K-komando", на работу спецподразделения влияют окружающая среда и кризисы последних лет, в том числе война в Украине. "Как развитие технологий, так и новые направления в преступности и происходящее в остальном мире влияют на задачи спецподразделения. Это значит, что мы должны быть проактивными в своих способностях - совершенствовать навыки и снаряжение, предвидя и предотвращая кризисы. Будучи новым человеком в системе полиции, я, конечно, готов руководить развитием "K-komando", - отметил новый руководитель спецподразделения.

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