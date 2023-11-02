Преподаватель Йыхвиской гимназии возглавил спецподразделение полиции

С 1 ноября руководителем полицейского спецподразделения "K-komando" стал Марек Аас, прежде руководивший Вируской тюрьмой, а также имеющий большой опыт работы в Силах обороны и работающий в Йыхвиской гимназии учителем гособороны.
По словам руководителя Центральной криминальной полиции Оскара Гросса, спецподразделение возглавил опытный руководитель, имеющий знания высшего уровня о спецоперациях и опыт разрешения кризисных ситуаций. "Спецподразделение полиции работает главным образом в кризисных ситуациях и его подготовка и навыки должны быть на высоком уровне. Опыт работы Марека Ааса соответствует всем предпосылкам, чтобы возглавлять и развивать спецподразделение", - сказал Гросс.