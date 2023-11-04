"Kaevuri maja" в поселке Таммику стал в воскресенье, 29 октября, местом старта и финиша почти для 70 человек, цель которых - на велосипеде или пешком покорить искусственные горы. Гидом на более короткой дистанции, то есть в походе на четверть марафона, становится сама организатор, руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина. Значит, можно будет услышать, как появились рукотворные горы в Ида-Вирумаа и что будет с ними дальше.