"Смотреть на терриконы из окна автомобиля или с вершины горы обозревать пол-Ида-Вирумаа - последняя картина все-таки намного мощнее!" - делится впечатлением о своем втором походе-марафоне по терриконам Мартин Тикк.

"Kaevuri maja" в поселке Таммику стал в воскресенье, 29 октября, местом старта и финиша почти для 70 человек, цель которых - на велосипеде или пешком покорить искусственные горы. Гидом на более короткой дистанции, то есть в походе на четверть марафона, становится сама организатор, руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина. Значит, можно будет услышать, как появились рукотворные горы в Ида-Вирумаа и что будет с ними дальше.

Первый пункт назначения - самый удаленный террикон в Таммику. Стоя на его плато и глядя вниз на вековые дубы, участники похода поражаются резкому контрасту между природным священным местом и промышленным наследием. Таммику изрыт под землей, и большая часть священных деревьев погребена под каменными россыпями. Подсчитаем, соответствуют ли истине приведенные в литературе данные о восьми выживших дубах. Соответствуют.

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