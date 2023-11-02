Новая установка сделает воздух в Кивиыли чище

К предварительным работам для строительства новой установки предприятие приступило около десяти лет назад, когда начало искать подходящее для производства технологическое решение.

В 2020 году Центр инвестиций в окружающую среду поддержал строительство установки суммой в 1,2 миллиона евро. Если тогда прогнозировали, что строительство обойдется в 5 миллионов евро, то последовавшая затем пандемия и вызванная войной нехватка сырья и повышение цен удвоили инвестицию.

Новая установка по очистке тяжелого масла - это крупнейшая за последние годы инвестиция "Kiviõli Keemiatööstus".

- С одной стороны, установка повысит эффективность, уменьшит потери и позволит производить больше, чем раньше, высококачественной и дорогой продукции, однако еще важнее ее экологический аспект, - сказал председатель правления "Kiviõli Keemiatööstus" Прийт Орумаа, что благодаря замкнутой системе она значительно улучшит качество воздуха и уменьшит количество случаев повышения концентрации загрязняющих веществ.

За последние пять лет химпредприятие инвестировало в совершенствование производства более 40 миллионов евро.

Наряду с установкой по очистке тяжелого масла одними из важнейших инвестиций можно назвать строительство установки дефеноляции, достижение большей замкнутости рабочих циклов газогенераторов, а также обновление обеих установок твердых теплоносителей, что значительно повысило их надежность. Перестроили также теплоэлектростанцию, где для поддержки газа полукоксования используют теперь в качестве дополнительного топлива природный газ, а не сланец.

По словам Прийта Орумаа, налоговое бремя сланцевых производств с годами выросло настолько сильно, что найти деньги на инвестиции стало настоящей проблемой. "Kiviõli Keemiatööstus" платит государству в виде налогов половину своего оборота.