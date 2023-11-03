Увольняется директор Нарвского дома детского творчества

Место директора Нарвского дома детского творчества освободится с 16 ноября. Нарвская горуправа заранее распорядилась провести должностной конкурс для поиска нового руководителя для этой школы по интересам.

Галина Мольдон, работавшая в свое время также помощником мэра Нарвы, занимает пост директора Нарвского дома детского творчества с 22 октября 2002 года.

На вопрос "Северного побережья" о причине увольнения Мольдон сказала, что не может прокомментировать решение отдела культуры Нарвской горуправы. "Я не буду комментировать такие темы", - однозначно заявила Мольдон. Она резюмировала разговор словами о том, что уходит на пенсию.

В отделе культуры Нарвской горуправы, ведающем также вопросами муниципального образования, лишь подтвердили "Северному побережью", что трудовой договор с Мольдон заканчивается. Истинную причину расставания чиновники не стали раскрывать.