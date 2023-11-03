Увольняется директор Нарвского дома детского творчества

Директор Нарвского дома детского творчества Галина Мольдон, более двадцати лет руководящая этой большой муниципальной школой по интересам, покидает должность. Ни она сама, ни горуправа не желают сообщить причину увольнения.
Место директора Нарвского дома детского творчества освободится с 16 ноября. Нарвская горуправа заранее распорядилась провести должностной конкурс для поиска нового руководителя для этой школы по интересам.
Галина Мольдон, работавшая в свое время также помощником мэра Нарвы, занимает пост директора Нарвского дома детского творчества с 22 октября 2002 года.
На вопрос "Северного побережья" о причине увольнения Мольдон сказала, что не может прокомментировать решение отдела культуры Нарвской горуправы. "Я не буду комментировать такие темы", - однозначно заявила Мольдон. Она резюмировала разговор словами о том, что уходит на пенсию.
В отделе культуры Нарвской горуправы, ведающем также вопросами муниципального образования, лишь подтвердили "Северному побережью", что трудовой договор с Мольдон заканчивается. Истинную причину расставания чиновники не стали раскрывать.
- Поскольку вопросы касаются трудовых отношений и личных данных работника, то я не имею права предоставить вам подробности, - сказала завотдела культуры Лариса Дегель.