В Нарве покажут спектакль о войне, солдатах и ветеранах

Как рассказывают в "Vaba Lava", Якуб Скрживанек не ставит известную литературную классику, а его "Война и мир" - это новый драматургический текст, являющийся смелым комментарием о нашем обществе здесь и сейчас. Это не очередная тяжелая военная трагедия на театральной сцене, а спектакль о жизни солдат и ветеранов с юмористической стороной, непредсказуемыми поворотами и элементами документального кино.

Спектакль "Война и мир" частично основан на совместном творении труппы, но главным образом на интервью с эстонскими ветеранами войны - как служившими в Советской армии, так и участвовавшими в современных военных миссиях.

Режиссер интересуется человеческими отношениями во время и после войны. Он ищет не героев и жертв, а честные истории, которые дали бы зрителям понимание мыслей и чувств человека, принимавшего участие в войне. Как бороться с посттравматическим стрессовым расстройством и можно ли избавиться от психических кошмаров?

Можно ли представить себе войну? Мировые войны, а также миссии в зарубежных странах вернули обществу множество людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Повторится ли этот сценарий с солдатами, вернувшимися с Украинского фронта?

Цель спектакля - повысить осведомленность людей о влиянии войны и посттравматического стресса на человека, а также дать представление о том, как работает военная подготовка.