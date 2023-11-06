В Йыхви Swedbank переедет в Tsentraal

«Мы очень рады, что Swedbank переводит свое йыхвиское отделение в новые помещения в центре Tsentraal. Я уверена, что концепция общественного центра, где помимо коммерческих и офисных помещений есть место для развлечений и различных возможностей проведения досуга, станет приятным бонусом для сотрудников Swedbank в Йыхви», - сказала исполнительный директор центра Tsentraal Аннели Мянд.

Отделение Swedbank в Йыхви переедет в новые помещения в Tsentraal, которые получат подходящее для банковского офиса решение в сотрудничестве с развивающей центр компанией East Capital Real Estate.

«Уже некоторое время мы искали новые помещения, где могли бы создать лучшие условия для своих клиентов и сотрудников. В новое отделение в центре Tsentraal переезжают все наши работники в Йыхви», - прокомментировала руководитель сети банковских отделений Swedbank Брита Кульдкепп.

Помимо таких брендов, как Jysk, Sinsay, 24/7 Fitness и Maxima, в центре открылись «офисный отель», работающий по принципу hot desk, и нотариальное бюро. По словам исполнительного директора центра Аннели Мянд, обновленная концепция центра зарекомендовала себя и высоко оценена предприятиями.