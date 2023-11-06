В Йыхви Swedbank переедет в Tsentraal

Компания East Capital Real Estate заключила договор с Swedbank AS, йыхвиское отделение которого станет одним из якорных арендаторов торгово-делового центра Tsentraal. Контора Swedbank откроется в центре в третьем квартале следующего года.
«Мы очень рады, что Swedbank переводит свое йыхвиское отделение в новые помещения в центре Tsentraal. Я уверена, что концепция общественного центра, где помимо коммерческих и офисных помещений есть место для развлечений и различных возможностей проведения досуга, станет приятным бонусом для сотрудников Swedbank в Йыхви», - сказала исполнительный директор центра Tsentraal Аннели Мянд.
Отделение Swedbank в Йыхви переедет в новые помещения в Tsentraal, которые получат подходящее для банковского офиса решение в сотрудничестве с развивающей центр компанией East Capital Real Estate.
«Уже некоторое время мы искали новые помещения, где могли бы создать лучшие условия для своих клиентов и сотрудников. В новое отделение в центре Tsentraal переезжают все наши работники в Йыхви», - прокомментировала руководитель сети банковских отделений Swedbank Брита Кульдкепп.
Помимо таких брендов, как Jysk, Sinsay, 24/7 Fitness и Maxima, в центре открылись «офисный отель», работающий по принципу hot desk, и нотариальное бюро. По словам исполнительного директора центра Аннели Мянд, обновленная концепция центра зарекомендовала себя и высоко оценена предприятиями.
Расположенный на центральной площади Йыхви торгово-деловой центр Tsentraal за последний год претерпел полную реконструкцию, при этом новый облик приобрели как визуальная сторона центра, так и его концептуальное решение. Видение Tsentraal состоит в том, чтобы стать общественным центром Йыхви, где наряду с торговлей, обслуживанием и офисными помещениями найдутся развлечения и возможности для проведения досуга для каждого.