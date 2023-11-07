Вт, 7.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Влияние надбавки ⟩ Многие ида-вируские учителя, вероятно, не присоединятся к предупредительной забастовке

Эрик Калда
, журналист
Facebook
Comments
Член правления Союза работников образования Ида-Вирумаа Аннели Дитрих говорит, что, хотя здешние учителя с этого учебного года и получают приличную надбавку, государство может в любой момент прекратить ее выплату.
Член правления Союза работников образования Ида-Вирумаа Аннели Дитрих говорит, что, хотя здешние учителя с этого учебного года и получают приличную надбавку, государство может в любой момент прекратить ее выплату. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Ида-Вирумаа запланированная на пятницу предупредительная забастовка учителей пока не очень популярна, в чем, наверное, играет роль и приличная надбавка, выплачиваемая здесь педагогам с этого учебного года, которая увеличила доход учителя, работающего на полную ставку, до 2600 евро.

Руководитель забастовки в Йыхвиской основной школе Кюлли Ныммисте проинформировала волостное управление об участии в предупредительной забастовке в понедельник утром на этой неделе. Сама Ныммисте не пожелала это комментировать, но директор школы Лийна Михкельсон признала, что хотя учителя в Ида-Вирумаа с этого учебного года и получают приличную надбавку, важна солидарность с коллегами.

Солидарность важна

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх