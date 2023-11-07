В Йыхвиском концертном доме открылся "Alex Kohvik"

Управляющий Александр Лушин сказал, что готовились с начала лета, пришлось многое изменить: не только обновить интерьер, но и полностью оборудовать кухню - заказывали необходимое по размерам и техническим характеристикам, ждали поставки, да и дизайн интерьера тоже потребовал времени - постарались сделать зал уютнее. В обновление и оборудование инвестировали очень солидную сумму.

Во время подготовки обслуживали гостей мероприятий - напитки, выпечка, но полное меню предлагают только с 6 ноября. Это уже второе кафе нарвской фирмы "Alex Kohvik", которая около двух лет оперирует кафе в нарвском театральном центре "Vaba Lava" и славится кухней, особенно популярны утка конфи и салат с карамелизированной грушей. Теперь попробовать их можно и в Йыхви.