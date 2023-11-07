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В Йыхвиском концертном доме открылся "Alex Kohvik"

Ирина Кивисельг
, журналист
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Команда "Alex Kohvik" готова вкусно кормить йыхвисцев и гостей города.
Команда "Alex Kohvik" готова вкусно кормить йыхвисцев и гостей города. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Новый оператор преобразил не только меню, но и внешний вид зала - несколько месяцев ушло на воплощение дизайнерских идей для создания уютной обстановки. Двери для гостей распахнулись в понедельник.

Управляющий Александр Лушин сказал, что готовились с начала лета, пришлось многое изменить: не только обновить интерьер, но и полностью оборудовать кухню - заказывали необходимое по размерам и техническим характеристикам, ждали поставки, да и дизайн интерьера тоже потребовал времени - постарались сделать зал уютнее. В обновление и оборудование инвестировали очень солидную сумму.

Во время подготовки обслуживали гостей мероприятий - напитки, выпечка, но полное меню предлагают только с 6 ноября. Это уже второе кафе нарвской фирмы "Alex Kohvik", которая около двух лет оперирует кафе в нарвском театральном центре "Vaba Lava" и славится кухней, особенно популярны утка конфи и салат с карамелизированной грушей. Теперь попробовать их можно и в Йыхви.

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