В Йыхвиском концертном доме открылся "Alex Kohvik"

Новый оператор преобразил не только меню, но и внешний вид зала - несколько месяцев ушло на воплощение дизайнерских идей для создания уютной обстановки. Двери для гостей распахнулись в понедельник.
Управляющий Александр Лушин сказал, что готовились с начала лета, пришлось многое изменить: не только обновить интерьер, но и полностью оборудовать кухню - заказывали необходимое по размерам и техническим характеристикам, ждали поставки, да и дизайн интерьера тоже потребовал времени - постарались сделать зал уютнее. В обновление и оборудование инвестировали очень солидную сумму.