Обвиняемый в госизмене Айво Петерсон предстал перед судом

Во время общения с прессой перед сегодняшним заседанием суда Петерсон сообщил, что запланировал посетить Донбасс еще год или полтора назад. „Если бы я знал людей за моей спиной, которые подтолкнули меня к этому против воли, сегодня я бы не поехал“, — объяснил Петерсон, передает rus.delfi.

Он сказал, что восемь лет наблюдал за трагедией в Украине через российские СМИ и видел там противоречия.

Обвиняемый пообещал сотрудничать с властями. „Мне нечего скрывать. Надеюсь, что если вдруг прокуратура не довела дела до конца, то эстонской судебной системе все-таки можно доверять. Уверен, что речь идет об ошибке ведомства“, — заявил Петерсон.

„Надеюсь, предстоящий судебный процесс покажет, что обвинение не имеет под собой оснований“, — сказал он.

Петерсон добавил, что один из тех, кто обвиняется вместе с ним, восемь месяцев назад предложил ему возможность посетить Донбасс, и он ею, ничего плохого не имея в виду, воспользовался, чтобы получить ответы на возникшие вопросы.

„Украину жалко, — сказал Петерсон. — Визит вызвал еще больше вопросов“.