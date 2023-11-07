Обвиняемый в госизмене Айво Петерсон предстал перед судом

По словам обвиняемого в государственной измене Айво Петерсона, с пути его сбили другие люди.
Во время общения с прессой перед сегодняшним заседанием суда Петерсон сообщил, что запланировал посетить Донбасс еще год или полтора назад. „Если бы я знал людей за моей спиной, которые подтолкнули меня к этому против воли, сегодня я бы не поехал“, — объяснил Петерсон, передает rus.delfi.
Он сказал, что восемь лет наблюдал за трагедией в Украине через российские СМИ и видел там противоречия.
Обвиняемый пообещал сотрудничать с властями. „Мне нечего скрывать. Надеюсь, что если вдруг прокуратура не довела дела до конца, то эстонской судебной системе все-таки можно доверять. Уверен, что речь идет об ошибке ведомства“, — заявил Петерсон.
„Надеюсь, предстоящий судебный процесс покажет, что обвинение не имеет под собой оснований“, — сказал он.
Петерсон добавил, что один из тех, кто обвиняется вместе с ним, восемь месяцев назад предложил ему возможность посетить Донбасс, и он ею, ничего плохого не имея в виду, воспользовался, чтобы получить ответы на возникшие вопросы.
„Украину жалко, — сказал Петерсон. — Визит вызвал еще больше вопросов“.
Петерсон рассказал, что перед поездкой на Донбасс ему обещали, что он свободно сможет все освещать, но это оказалось не так. Поэтому некоторые видеокадры у него остались неопубликованными. „Я не мог освещать свободно, так, как я хотел. Поэтому я не стал публиковать всего“, — сказал Петерсон. Он полагал, что если сделает что-то не так, правоохранительные органы вмешаются и объяснят, что на вещи надо смотреть иначе.
Перед началом сегодняшнего предварительного заседания члены партии KOOS собралась, чтобы поддержать Петерсона. Некоторые из них пришли и в зал суда.
В сентябре Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявила обвинения гражданам Эстонской Республики Айво Петерсону и Дмитрию Роотсу в государственной измене, а гражданину Российской Федерации Андрею Андронову — в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, совершенных иностранцем.
Согласно обвинению, с октября прошлого года по 10 марта этого года Айво Петерсон и Дмитрий Роотс сознательно и организованно, на основании полученных из РФ указаний, оказывали России и лицам, действовавшим по заданию российских правительственных учреждений, помощь в ненасильственной деятельности, направленной против независимости, самостоятельности и территориальной целостности Эстонской Республики.