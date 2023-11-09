Шляпы с кружевами съездили во Францию, теперь удивляют йыхвисцев

В галерее 21 шляпа - разных цветов и размеров, а плетеные украшения превращают головные уборы в эксклюзив, который поможет создать оригинальный образ и добавить шарма. Не случайно на открытии выставки гости то и дело задавали вопрос: сколько стоит такая шляпа?

- Они не продаются! - отвечает Ольга. - Но с удовольствием показываю - люди приходят на выставки посмотреть на работы, может, взять для себя какую-то идею. Кружевоплетение не осталось в древности, этим искусством и сейчас увлекаются многие люди.

Даже самая маленькая деталь украшения - это часы кропотливого труда. Изделия, как правило, в единственном экземпляре, повторяться мастер не любит, всегда ведь найдется новая задумка... Говорит, что использовала как классическое кружево, так и модерн с использованием современного материала. Кружево тончайшее, как паутинка, есть и более плотное, с металлизированной нитью, различными вплетениями.

Эта выставка у Ольги уже седьмая в текущем году. Она показывала свои изделия в разных городах страны, ездила в Финляндию и другие страны.

- Эти шляпы недавно побывали во Франции, везла шесть чемоданов, - рассказывает она. - Но в Эстонии эту коллекцию представляю впервые.