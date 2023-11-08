Кая Каллас: замечательно, что Россия закрывает погранпереход в Ивангороде

«Для меня вопрос в том, почему эти нарвитяне должны ехать туда, в Россию. Я думаю, это замечательно, что Россия закрывает его (погранпункт - прим.ред) . В Россию действительно не обязательно ехать», - сказала Каллас выступая в Рийгикогу.

По ее словам, говорят, что погранпункт Лухамаа пересекают те, у кого на другой стороне находятся могилы родственников. «Но, на мой взгляд, кружить взад-вперед через границу таким образом (как в Нарве - прим. ред.) - неразумно. Если этот пограничный пункт будет закрыт, придется использовать другие пограничные пункты, а именно Лухамаа и Койдула», - сказала она.