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Подозреваемые в ограблении магазина в Кохтла-Ярве задержаны

Эрик Калда
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Наручники. Иллюстративное фото.
Наручники. Иллюстративное фото. Фото: unknown

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в ограблении магазина в Кохтла-Ярве 7 ноября. Один из них в четверг был взят под стражу на два месяца. Перед совершением преступления он употреблял алкоголь и психотропные препараты.

По словам руководящей расследованием прокурора Ану Толук, подозреваемые были задержаны уже на следующую ночь после ограбления, которое произошло в Ахтме во вторник около 9 часов вечера, пишет ERR.

"Вируская окружная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взятии под стражу одного из мужчин, поскольку существует реальный риск того, что этот человек может совершить новые преступления, если останется на свободе", - сказала Толук. Это ходатайство было удовлетворено.

По предварительным данным, у следствия есть основания утверждать, что большую роль в совершении ограбления сыграл именно мужчина, взятый под стражу.

"В настоящее время есть основания полагать, что именно он напал на продавца магазина, скрывая лицо, и забрал деньги из кассы", - сказала Толук.

По мнению прокурора, смелое поведение продавщицы, вступившей в схватку с грабителями и получившей легкие травмы, помогло быстрее установить личность подозреваемых.

Ранее сообщалось, что двое мужчин ворвались в магазин, напали на продавщицу и украли из кассы 250 евро наличными.

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