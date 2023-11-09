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В результате цепной аварии на шоссе Таллинн-Нарва в районе Йыхви никто не пострадал

Северное побережье
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На месте цепного столкновения на шоссе Таллинн-Нарва в районе Эдизе образовалась пробка в направлении Таллинна.
На месте цепного столкновения на шоссе Таллинн-Нарва в районе Эдизе образовалась пробка в направлении Таллинна. Фото: Erakogu

В результате столкновения четырех транспортных средств, произошедшего на шоссе Таллинн-Нарва в Эдизе неподалеку от Йыхви в четверг вечером, никто не пострадал, однако полиция временно перекрыла движение в направлении Таллинна.

Пресс-представитель полиции Каарел Каллас сообщил "Северному побережью", что авария произошла около 17.40, столкнулись четыре автомобиля, следовавшие в направлении Таллинна. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Однако никто из находившихся в столкнувшихся машинах не пострадал и никого не пришлось везти в больницу. 

Авария произошла на шоссе 2+2 в нескольких сотнях метров после знака, разрешающего движение со скоростью 110 км/ч. 

На месте цепного столкновения полиция временно перекрыла движение в сторону Таллина, в результате чего образовалась пробка. С Йыхвиской кольцевой дороги полиция перенаправила транспортные средства на второстепенную дорогу, которая проходит рядом с шоссе и пересекает его в Кукрузе. Менее чем через час после аварии движение восстановилось.

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