В результате цепной аварии на шоссе Таллинн-Нарва в районе Йыхви никто не пострадал

В результате столкновения четырех транспортных средств, произошедшего на шоссе Таллинн-Нарва в Эдизе неподалеку от Йыхви в четверг вечером, никто не пострадал, однако полиция временно перекрыла движение в направлении Таллинна.
Пресс-представитель полиции Каарел Каллас сообщил "Северному побережью", что авария произошла около 17.40, столкнулись четыре автомобиля, следовавшие в направлении Таллинна. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Однако никто из находившихся в столкнувшихся машинах не пострадал и никого не пришлось везти в больницу.
Авария произошла на шоссе 2+2 в нескольких сотнях метров после знака, разрешающего движение со скоростью 110 км/ч.
На месте цепного столкновения полиция временно перекрыла движение в сторону Таллина, в результате чего образовалась пробка. С Йыхвиской кольцевой дороги полиция перенаправила транспортные средства на второстепенную дорогу, которая проходит рядом с шоссе и пересекает его в Кукрузе. Менее чем через час после аварии движение восстановилось.