В результате цепной аварии на шоссе Таллинн-Нарва в районе Йыхви никто не пострадал

Пресс-представитель полиции Каарел Каллас сообщил "Северному побережью", что авария произошла около 17.40, столкнулись четыре автомобиля, следовавшие в направлении Таллинна. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Однако никто из находившихся в столкнувшихся машинах не пострадал и никого не пришлось везти в больницу.

Авария произошла на шоссе 2+2 в нескольких сотнях метров после знака, разрешающего движение со скоростью 110 км/ч.