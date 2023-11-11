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Силламяэские городские власти планируют реконструкцию бульвара Виру и нескольких зданий

Ирина Кивисельг
, журналист
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Старое здание музыкальной школы и молодежного центра "Улей" давно ждет основательной реновации, но до сих пор были возможны лишь небольшие ремонты.
Старое здание музыкальной школы и молодежного центра "Улей" давно ждет основательной реновации, но до сих пор были возможны лишь небольшие ремонты. Фото: Erakogu

В Силламяэ планируют продолжить реконструкцию бульвара Виру, стадиона, а также рассматривают другие крупные инвестиционные проекты на ближайшее будущее.

По словам вице-мэра Силламяэ Алексея Степанова, горуправление уже получило одобрение городского собрания для подачи ходатайства в открывшиеся инвестиционные фонды на реконструкцию бульвара Виру и городского стадиона.

- Ожидаемая стоимость реконструкции бульвара Виру - около 2,5 миллиона евро, стадиона - четыре миллиона, - конкретизирует он. - Большую часть затрат можно покрыть из государственной поддержки, если наши заявки одобрят. По планам в следующем году сделаем проект реконструкции бульвара Виру, а через год начнем строительство. Со стадионом можно двигаться быстрее, но требуется допроектировать трибуны - имеющийся проект получается более дорогим в исполнении, чем ожидали. Наша задача - найти возможности удешевления, чтобы уложиться в четыре миллиона евро.

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