Силламяэские городские власти планируют реконструкцию бульвара Виру и нескольких зданий

- Ожидаемая стоимость реконструкции бульвара Виру - около 2,5 миллиона евро, стадиона - четыре миллиона, - конкретизирует он. - Большую часть затрат можно покрыть из государственной поддержки, если наши заявки одобрят. По планам в следующем году сделаем проект реконструкции бульвара Виру, а через год начнем строительство. Со стадионом можно двигаться быстрее, но требуется допроектировать трибуны - имеющийся проект получается более дорогим в исполнении, чем ожидали. Наша задача - найти возможности удешевления, чтобы уложиться в четыре миллиона евро.