На осуществление гражданских инициатив в Ида-Вирумаа выделено 17 миллионов евро

Цель меры "Поддержка региональных инициатив для справедливого перехода" состоит в том, чтобы улучшить сплоченность и уровень жизни населения Ида-Вирумаа в контексте перехода на климатически нейтральную экономику, предлагая жителям уезда возможность через гражданские инициативы самим участвовать в процессе перехода и делать окрестности своего дома лучше.