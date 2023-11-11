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На осуществление гражданских инициатив в Ида-Вирумаа выделено 17 миллионов евро

Эрик Гамзеев
, журналист
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Среди прочего можно просить пособие, например, на приведение в порядок бывших производственных зданий с превращением их в общинный центр.
Среди прочего можно просить пособие, например, на приведение в порядок бывших производственных зданий с превращением их в общинный центр. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Во второй половине ноября перед местными общинами Ида-Вирумаа откроется возможность ходатайствовать о пособии для проектов, которые улучшают жизненную среду, увеличивают привлекательность региона и поддерживают развитие социального предпринимательства.

Цель меры "Поддержка региональных инициатив для справедливого перехода" состоит в том, чтобы улучшить сплоченность и уровень жизни населения Ида-Вирумаа в контексте перехода на климатически нейтральную экономику, предлагая жителям уезда возможность через гражданские инициативы самим участвовать в процессе перехода и делать окрестности своего дома лучше.

Эти деньги - 17 миллионов евро - поступят из фонда справедливого перехода и предназначены прежде всего для местных общин, однако о пособии могут ходатайствовать также другие организации, вносящие вклад в развитие региона.

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Экономика
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