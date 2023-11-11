Оппозиция требует смягчения повышения цен на отопление жителям Нарвы

Оппозиционная фракция «Респект» Нарвского городского собрания в пятницу на внеочередном заседании представила проект решения, согласно этому которому городская управа должна к началу декабря разработать соответствующий порядок. Оппозиция хочет, чтобы этот вопрос обсуждался вместе с рассмотрением бюджета на 2024 год.

Лидер фракции "Респект" Яна Кондрашова сказала, что если не будут разработаны дополнительные меры в связи с повышением тарифов на отопление, то жители Нарвы, особенно самые уязвимые группы, окажутся в еще более трудной ситуации. "38% населения Ида-Вирумаа уже сегодня живет в относительной бедности, а во всей Эстонии эта цифра составляет 23%. Мы ожидаем ответственного и разумного подхода, который учитывает потребности местных жителей," - сказала Кондрашова.

Член фракции, бывший мэр Нарвы, Катри Райк считает, что городской власти не следует прятаться за отсутствием средств. В этом году подоходного налога поступило на 2 миллиона евро больше, чем было предусмотрено первоначальным бюджетом. Райк добавляет, что в то время, когда важно общаться с городским населением и искать меры поддержки, также необходимо заниматься стабилизацией и снижением тарифов на отопление в долгосрочной перспективе. По словам Райк, это должно стать приоритетом городской администрации.

"Если городские жители сейчас еще не чувствуют полный объем повышения тарифов, то через месяц ситуация, безусловно, изменится. Стоимость тепла станет главной заботой города. Тем более, что нынешнее повышение тарифов - это не предел. Теплоснабжение Нарвы сильно зависит от достижения целей зеленого перехода".