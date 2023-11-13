Нарвский симфонический оркестр покинул сцену в знак "изящного" протеста

Нарвский городской симфонический оркестр в воскресенье, 12 ноября, в рамках XXIX Международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского исполнил симфонию №45 австрийского композитора Йозефа Гайдна, известную как "Прощальная симфония". Это, как пояснил публике руководитель и дирижер оркестра Анатолий Щура, образец самой изящной забастовки во всей истории протестного движения.

Небезызвестная "Прощальная симфония" оканчивается тем, что музыканты по очереди завершают играть и покидают сцену, гася свет. Дирижер уходит одним из последних, а следом за ним и все остальные, оставляя зал в кромешной темноте. Гайдн в свое время (дата создания и премьеры симфонии - 1772 год) при помощи этого произведения якобы поддержал протестующих музыкантов придворного оркестра.

Нарвский симфонический оркестр все же вышел на поклон при полном освещении. Также потом отыграли камерным составом второе отделение концерта, в котором солировал британско-голландский скрипач Майкл Фойл.

Как сообщил Щура, Нарвский симфонический оркестр, исполняя "Прощальную симфонию", демонстративно выступил против ущемления культуры в Эстонии вообще и сокращения финансирования оркестра в Нарве в частности. На концерт были персонально приглашены все 31 член Нарвского горсобрания и вице-мэр, однако не более пяти человек из депутатского корпуса были замечены в зале.