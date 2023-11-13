Нарвский симфонический оркестр покинул сцену в знак "изящного" протеста

Нарвский симфонический оркестр использовал сцену международного музыкального фестиваля для протеста против урезания финансирования.
Нарвский городской симфонический оркестр в воскресенье, 12 ноября, в рамках XXIX Международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского исполнил симфонию №45 австрийского композитора Йозефа Гайдна, известную как "Прощальная симфония". Это, как пояснил публике руководитель и дирижер оркестра Анатолий Щура, образец самой изящной забастовки во всей истории протестного движения.
Небезызвестная "Прощальная симфония" оканчивается тем, что музыканты по очереди завершают играть и покидают сцену, гася свет. Дирижер уходит одним из последних, а следом за ним и все остальные, оставляя зал в кромешной темноте. Гайдн в свое время (дата создания и премьеры симфонии - 1772 год) при помощи этого произведения якобы поддержал протестующих музыкантов придворного оркестра.
Нарвский симфонический оркестр все же вышел на поклон при полном освещении. Также потом отыграли камерным составом второе отделение концерта, в котором солировал британско-голландский скрипач Майкл Фойл.
Как сообщил Щура, Нарвский симфонический оркестр, исполняя "Прощальную симфонию", демонстративно выступил против ущемления культуры в Эстонии вообще и сокращения финансирования оркестра в Нарве в частности. На концерт были персонально приглашены все 31 член Нарвского горсобрания и вице-мэр, однако не более пяти человек из депутатского корпуса были замечены в зале.
Годовой бюджет Нарвского симфонического оркестра насчитывает порядка 120 тысяч евро. Деятельность коллектива строится на концертах и подготовке к ним, музыканты же не состоят в штате, а привлекаются и оплачиваются по мере необходимости.
Щура рассказал, что выделяемое из городского бюджета Нарвы финансирование оркестра давно не увеличивалось, а теперь еще объявили о сокращении финансирования в 2024 году на десять процентов.
- Обычно у нас девять, максимум одиннадцать концертов в год, и для этого мы всегда получаем еще дополнительно деньги из фондов. Но если произойдет сокращение финансирования, то концертная деятельность сократится до семи-восьми концертов, а это совсем мало, - заявил Щура, ожидающий от властей понимания и готовности к компромиссу.
Руководитель городского симфонического оркестра прикинул, что сокращение финансирования вызовет уменьшение и числа репетиций. "Значит, качество концертов ухудшится, а это совсем недопустимо! Классическая музыка либо играется очень хорошо, либо лучше не браться за это дело", - заявил Щура.