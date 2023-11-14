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Вейк-парк Айдуского водноспортивного центра готов

Кюлли Крийс
, журналист
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Те, кого непогода не страшит, могут опробовать вейк-парк еще до лета.
Те, кого непогода не страшит, могут опробовать вейк-парк еще до лета. Фото: Aidu veespordikeskus

Тестовый запуск в начале ноября подтвердил, что первый водный аттракцион водноспортивного центра готов к использованию.

Вейк-парк станет одной из главных достопримечательностей водного комплекса Айду наряду с гребным каналом.

- Вейкбординг - это увлечение, полное адреналина и азарта, популярность которого в Эстонии быстро растет. В настоящее время в Вирумаа нет вейк-парков, и желающим приходится искать возможности катания подальше или довольствоваться катанием на вейке, буксируемом катером, - член правления ЦУ "Aidu Veespordikeskus" Харди Мурула сказал, что со следующего сезона водноспортивный центр начнет восполнять этот пробел.

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