Вейк-парк Айдуского водноспортивного центра готов

- Вейкбординг - это увлечение, полное адреналина и азарта, популярность которого в Эстонии быстро растет. В настоящее время в Вирумаа нет вейк-парков, и желающим приходится искать возможности катания подальше или довольствоваться катанием на вейке, буксируемом катером, - член правления ЦУ "Aidu Veespordikeskus" Харди Мурула сказал, что со следующего сезона водноспортивный центр начнет восполнять этот пробел.