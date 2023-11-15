XV Йыхвиский балетный фестиваль: два спектакля и гала-концерт

XV Йыхвиский балетный фестиваль стартовал в среду в Пярну, последующие пять дней в Таллинне и Йыхви можно будет насладиться великолепными образцами классического балета и народного танца Украины. Гостями стали Украинский национальный академический ансамбль танца имени Вирского и Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Лысенко.
Украинский национальный академический ансамбль танца, созданный легендарными хореографами Павлом Вирским и Николаем Болотовым, покорил сцены более шестидесяти стран мира. Ему рукоплескали жители Мексики, США, Канады, Кубы, Венесуэлы, многих стран Европы, а также Вьетнама, Индии, Китая, Бразилии, Японии и других. Доведенные до совершенства яркие танцевальные номера, наполненные зажигательным темпераментом, оставляют зрителей в неизменном восторге.
В пятницу в Йыхвиском концертном доме ценители изысканного искусства увидят легендарный балет "Жизель" французского композитора Адольфа Адана. Классический шедевр о муках любви и укорах совести представит на сцене Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Лысенко.
В субботу в Йыхви пройдет грандиозный балетный гала-концерт, состоящий из лирических картин балетов, зажигательных танцевальных номеров, сольных программ и зрелищных массовых сцен. В программу, подготовленную руководителем труппы Антониной Васильевой, вошли фрагменты из популярных спектаклей на музыку Минкуса, Глюка, Хачатуряна, Шопена, Адана, Теодоракиса и других.
В воскресенье - детский спектакль "Белоснежка и семь гномов". Чарующий мир сказки и история красавицы Белоснежки, нашедшей приют в волшебном лесу в домике забавных гномов, учат юных зрителей верить в добро и победу справедливости. Сказочный балет на музыку Богдана Павловского пользуется большой популярностью у украинских детей и остается в репертуаре театра уже почти 40 лет.