XV Йыхвиский балетный фестиваль: два спектакля и гала-концерт

Украинский национальный академический ансамбль танца, созданный легендарными хореографами Павлом Вирским и Николаем Болотовым, покорил сцены более шестидесяти стран мира. Ему рукоплескали жители Мексики, США, Канады, Кубы, Венесуэлы, многих стран Европы, а также Вьетнама, Индии, Китая, Бразилии, Японии и других. Доведенные до совершенства яркие танцевальные номера, наполненные зажигательным темпераментом, оставляют зрителей в неизменном восторге.

В пятницу в Йыхвиском концертном доме ценители изысканного искусства увидят легендарный балет "Жизель" французского композитора Адольфа Адана. Классический шедевр о муках любви и укорах совести представит на сцене Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Лысенко.

В субботу в Йыхви пройдет грандиозный балетный гала-концерт, состоящий из лирических картин балетов, зажигательных танцевальных номеров, сольных программ и зрелищных массовых сцен. В программу, подготовленную руководителем труппы Антониной Васильевой, вошли фрагменты из популярных спектаклей на музыку Минкуса, Глюка, Хачатуряна, Шопена, Адана, Теодоракиса и других.