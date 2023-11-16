Будущее Ида-Вирумаа ⟩ От сланца на пути к новому предпринимательскому ландшафту

Более миллиарда тонн шахтных отходов и отходов переработки до сих пор стоят без использования. Надо найти возможности переработать эти отходы, превратив их в потенциальное вторичное сырье для различных отраслей промышленности. Этот шаг позволит создать более жизнеспособную экономику и более эффективно использовать ресурсы.

7. Использование отходов переработки сланцевой энергетики

Отходы переработки сланцевой энергетики до сих пор использовались мало. Двигаясь в направлении к климатической нейтральности, надо изыскать возможности использования этих отходов для создания новой экономической модели.

8. Увеличение способности управлять изменениями

Необходимо увеличить способность управлять изменениями. Это включает в себя увеличение готовности как предприятий, так и общины к тому, чтобы можно было успешно перейти на новый предпринимательский ландшафт. Продуманные решения в этих областях помогут Ида-Вирумаа шагать в направлении жизнеспособного развития, отвечающего потребностям региона и гарантирующего продолжение экономического роста.

Новое начало Ида-Вирумаа в сотрудничестве с университетами

В Ида-Вирумаа решения ждут важные темы, предлагающие одновременно возможности для нового начала. Сотрудничество с Таллиннским техническим университетом и Тартуским университетом создаст возможности увеличения роли науки и ученых в колледжах уезда.