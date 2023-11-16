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Будущее Ида-Вирумаа ⟩ От сланца на пути к новому предпринимательскому ландшафту

Маре Роозилехт
, директор по развитию Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета
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Маре Роозилехт, руководитель межуниверситетского консорциума фонда справедливого перехода, директор Вирумааского колледжа TalTech
Маре Роозилехт, руководитель межуниверситетского консорциума фонда справедливого перехода, директор Вирумааского колледжа TalTech Фото: Silver Gutmann

Ида-Вирумаа оказался лицом к лицу с большими переменами, которые влияют не только на промышленные предприятия, но и на сообщество в целом. Сланцевая промышленность долгое время являлась краеугольным камнем экономики региона, однако теперь настало время обратить взор на новые возможности. Традиционные предприятия сланцевой промышленности подошли к важному поворотному пункту, что непосредственно влияет как на рабочие места, так и на экономику всего региона, в том числе на самоуправления и местную общину.

Конец одной эпохи - это всегда начало новой. У Ида-Вирумаа есть шанс формировать будущее, открыто и непредвзято отыскивая новые возможности. Это требует готовности рисковать, пробовать и делать это в сотрудничестве с предприятиями, научно-развивающими учреждениями и публичным сектором. Синергия служит ключом, который поможет двигаться вперед.

Главными темами следующего десятилетия в уезде станут выживание в условиях сокращающегося и стареющего населения, а также переход на климатически нейтральную экономическую модель. Это означает поиск новых путей развития, а также новых решений в сфере руководства регионом и местного предпринимательства. Эти процессы требуют тщательного анализа и наблюдения.

Увеличение привлекательности Ида-Вирумаа как инновативной испытательной и развивающейся среды требует создания технологической компетенции. Она не только поддержит местные предприятия, но и создаст возможность для сотрудничества с другими подобными регионами по всему миру.

Сохранение крупного производства имеет критическое значение с точки зрения будущего Ида-Вирумаа. Вместе с учеными можно создать новые направления деятельности, которые поддержат развитие региона и будут отвечать новым целям.

Благодаря научной мере фонда справедливого перехода, которая сосредоточит в уезде научный потенциал и разработки двух крупнейших университетов Эстонии, в течение следующих шести лет будет предоставлена возможность сформировать из региона настоящий центр инноваций, где синергия науки и предпринимательства обеспечит устойчивое и разностороннее развитие. Важно делать это в сотрудничестве, будучи открытыми и готовыми к инновациям и изменениям.

Решений ждут главные области деятельности

Перед регионом стоят четкие задачи, которые нужно решить быстро и с умом, чтобы создать жизнеспособный и ориентированный на будущее предпринимательский ландшафт. Решением именно этих вопросов займутся Таллиннский технический университет и Тартуский университет вместе с региональными колледжами и предприятиями региона.

1. Производство и хранение возобновляемой энергии

К крупнейшим проблемам относится поиск подходящих предприятиям и устойчивых способов производства и сохранения возобновляемой энергии, а также управления ею. Они должны гарантировать достаточную надежность снабжения и качество электроэнергии, что необходимо для деятельности предприятий.

2. Формирование малой и общинной энергетики

Необходимо разработать инновационные решения в сфере малой и общинной энергетики в соответствии с потребностями местных групп по интересам. Их внедрение поможет региону стать более энергоэффективным и независимым.

3. Производство 5.0 - гибкая автоматизация

Для совершения следующего шага необходимо вложиться в гибкую автоматизацию, когда рабочая среда интеллигентными способами адаптируется в соответствии с потребностями работника. Это важный шаг в направлении инновации производства.

4. Развитие компетенций сотрудничества человек-робот

Для предприятий региона необходима большая компетенция в области сотрудничества человек-робот. Это поможет адаптироваться и осваивать необходимые умения в роботизированных рабочих средах.

5. Концептуальный подход производства 4.0/5.0

Предприятиям следует применять концептуальный подход производства 4.0/5.0, чтобы увеличить конкурентные преимущества. Это охватывает дигитализацию и автоматизацию процессов, гарантируя предприятиям более эффективную и инновационную рабочую среду.

6. Переработка отходов и развитие цикличной экономики

Более миллиарда тонн шахтных отходов и отходов переработки до сих пор стоят без использования. Надо найти возможности переработать эти отходы, превратив их в потенциальное вторичное сырье для различных отраслей промышленности. Этот шаг позволит создать более жизнеспособную экономику и более эффективно использовать ресурсы.

7. Использование отходов переработки сланцевой энергетики

Отходы переработки сланцевой энергетики до сих пор использовались мало. Двигаясь в направлении к климатической нейтральности, надо изыскать возможности использования этих отходов для создания новой экономической модели.

8. Увеличение способности управлять изменениями

Необходимо увеличить способность управлять изменениями. Это включает в себя увеличение готовности как предприятий, так и общины к тому, чтобы можно было успешно перейти на новый предпринимательский ландшафт. Продуманные решения в этих областях помогут Ида-Вирумаа шагать в направлении жизнеспособного развития, отвечающего потребностям региона и гарантирующего продолжение экономического роста.

Новое начало Ида-Вирумаа в сотрудничестве с университетами

В Ида-Вирумаа решения ждут важные темы, предлагающие одновременно возможности для нового начала. Сотрудничество с Таллиннским техническим университетом и Тартуским университетом создаст возможности увеличения роли науки и ученых в колледжах уезда.

Представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа Катри Райк подчеркивает: "Именно с помощью научных проектов в Ида-Вирумаа постараются создать свою научную компетенцию как в зеленой экономике, энергетике, переработке больших данных и в роботике, так и в социальных науках. К 2029 году, когда научные проекты будут закончены, у нас должны иметься свои профессора и научные сотрудники, занимающиеся важными для Ида-Вирума темами. Те самые научные проекты помогут развивать учебные программы колледжей, расширять их выбор, исходя из потребностей региона. У закончившего колледж специалиста высокого класса должна иметься достойная зарплата, его ждет любое местное предприятие".

При содействии двух крупнейших университетов работу для поддержки предприятий Ида-Вирумаа начнут 22 исследовательские группы, в большую часть которых входят работники Вирумааского колледжа TalTech и Нарвского колледжа ТУ. Это увеличит научно-прикладной потенциал работников колледжа, а также позволит разработать исследования и услуги для предприятий региона. Колледжи станут питомников молодых ученых, где местная талантливая молодежь сможет получать знания и навыки высшего уровня.

Наряду с научной деятельностью и разработками, в рамках образовательной меры фонда справедливого перехода разовьют имеющиеся и откроют совершенно новые учебные программы как высшего, так и профессионального образования, а также возможности дополнительного обучения. Возможности образования в уезде расширятся, и благодаря привлекательным и уникальным учебным программам вырастет количество людей, поступающих учиться из-за пределов Ида-Вирумаа. В сотрудничестве с работодателями возможно предлагать высокооплачиваемые рабочие места и карьерные возможности как молодым, так и уже имеющимся и обладающим компетенциями работникам.

Более подробный обзор всего вышеописанного можно получить на проходящем 22 ноября в Йыхвиском концертном доме форуме справедливого перехода 2023.

Фото: Postimees

Смотри программу форума ЗДЕСЬ.

Деятельность межуниверситетского консорциума фонда справедливого перехода финансируется в рамках меры "Поддержка увеличения наукоемкости ида-вируского предпринимательства: развитие предложения научного потенциала в Ида-Вирумаа для создания ТА-сети".

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