Все больше людей вкладывают сбережения в третью пенсионную ступень

Согласно свежей статистике Банка Эстонии, в третьем квартале обязательные взносы в пенсионные фонды превысили выплаты на 21 миллион евро, а за прошедший год – на 424 миллиона евро. При этом добровольные взносы в фонды превысили выплаты на 22 миллиона евро в третьем квартале и на 107 миллионов евро в прошедшем году.

Объем активов добровольных пенсионных фондов составил 529 миллионов евро, увеличившись на 4 процента или 20 миллионов евро в третьем квартале и на 37 процентов или 143 миллиона евро за год.

По словам руководителя LHV Varahaldus Вахура Валлисту, год был многообещающим с точки зрения пенсионных фондов - взносы превышают выплаты как во второй, так и в третьей ступени. Доходность фондов хорошая, а добровольные накопления сильно выросли, несмотря на сложную экономическую ситуацию.