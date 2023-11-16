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Праздник танца зольных гор возрождается как зимнее гулянье

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Традиция праздника танца зольных гор продолжалась тринадцать лет и собирала в Кохтла-Нымме сотни танцоров.
Традиция праздника танца зольных гор продолжалась тринадцать лет и собирала в Кохтла-Нымме сотни танцоров. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Народных танцоров со всей Эстонии после шестилетнего перерыва вновь приглашают потанцевать на снежных склонах ида-вируских искусственных гор в Кохтла-Нымме.

На последний праздник танца зольных гор в 2017 году из разных уголков Эстонии приехали 650 танцоров, которые сплясали как под землей, так и на склонах терриконов. Очевидно, этому проходившему тринадцать лет подряд мероприятию хватило бы жизненных сил и на дальнейшее, однако главный организатор Эрика Кылло почувствовала, что заканчивать надо на пике, а не тогда, когда мероприятие рано или поздно пойдет на спад.

Теперь настало время вновь возродить традицию зимних праздников танца. Под руководством НКО "Kultuurikaevandus" она продолжится 10 февраля следующего года все там же на территории Эстонского шахтного музея.

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