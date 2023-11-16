Праздник танца зольных гор возрождается как зимнее гулянье

На последний праздник танца зольных гор в 2017 году из разных уголков Эстонии приехали 650 танцоров, которые сплясали как под землей, так и на склонах терриконов. Очевидно, этому проходившему тринадцать лет подряд мероприятию хватило бы жизненных сил и на дальнейшее, однако главный организатор Эрика Кылло почувствовала, что заканчивать надо на пике, а не тогда, когда мероприятие рано или поздно пойдет на спад.