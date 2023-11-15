Кристина Каллас: государство готово помочь нарвским педагогам в переобучении

- Все группы должны переходить на эстонский язык с 1 сентября следующего года, и там действительно очень много педагогов, которые еще не владеют языком на уровне С1. Это самый болезненный вопрос, и я попросила, чтобы мы вместе с Нарвой постарались бы эту проблему, конечно, решить. Есть временные решения, но в долгосрочном плане надо все-таки найти этих педагогов, - сказала Каллас.

Одним из временных решений может стать тот вариант, что педагоги без категории С1 станут помощниками учителей, если у них есть категория В2. По мнению Каллас, это решение поможет на какое-то время, но не устранит проблему.

- Тут надо понимать, что это временное решение потому, что в группе для обучения на эстонском языке в течение целого дня в детском саду все-таки нужно два учителя. Один учитель не справится. Поэтому тут вопрос заключается в том, сколько надо времени педагогам, чтобы выучиться на уровень С1, - добавила Каллас.