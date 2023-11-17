Северное побережьеСилламяэПОЛИЦИЯ ⟩ В Силламяэ нетрезвая женщина напала на сожителя с ножомСеверное побережье16 ноября 2023, 18:00FacebookCommentsНож. Иллюстративное фото. Фото: Erik Kalda15 ноября в полицию поступило сообщение, что на улице Ранна в Силламяэ 44-летняя женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему сожителю удар острым предметом.Женщина была задержана сотрудниками полиции.FacebookCommentsКлючевые слова полицияпоножовщинаножножевое ранениеножевые ранениястрасти по силламяэгород силламяэ Pекомендуем