Нож. Иллюстративное фото.
Нож. Иллюстративное фото. Фото: Erik Kalda

15 ноября в полицию поступило сообщение, что на улице Ранна в Силламяэ 44-летняя женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему сожителю удар острым предметом.

Женщина была задержана сотрудниками полиции.

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