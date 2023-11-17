"KinoFF" завершится днем киноиндустрии

Киноиндустрия - это огромный пласт экономики, где встречаются технология, архитектура, дизайн, музыка, искусство, мода, а также процессы общества, политики и экономики. "KinoFF Industry" - это площадка для кинопрофессионалов и любителей, а также для людей, занятых в публичном секторе, бизнесе и креативной экономике. Она создана для того, чтобы вместе говорить о тенденциях, технологиях и возможностях в кино. Заинтересованные узнать побольше соберутся в последний день фестиваля в Нарве в концертном доме "Geneva".