"KinoFF" завершится днем киноиндустрии

Самый восточный кинофестиваль Балтии второй год подряд посвящает один день киноиндустрии. В воскресенье, 19 ноября, помимо конференции и просмотра короткометражек, пройдет тур по локациям для съемок в Ида-Вирумаа.
Киноиндустрия - это огромный пласт экономики, где встречаются технология, архитектура, дизайн, музыка, искусство, мода, а также процессы общества, политики и экономики. "KinoFF Industry" - это площадка для кинопрофессионалов и любителей, а также для людей, занятых в публичном секторе, бизнесе и креативной экономике. Она создана для того, чтобы вместе говорить о тенденциях, технологиях и возможностях в кино. Заинтересованные узнать побольше соберутся в последний день фестиваля в Нарве в концертном доме "Geneva".
В воскресенье в 9.00 в Таллинне стартует тур по локациям - группа заинтересованных людей посетит карьер Айду, дома культуры Кохтла-Ярве и Силламяэ, заглянет в Вийвиконна, на Кренгольм и в Нарвский замок. Вечером с 17.00 до 20.00 в зале "Geneva" состоятся панельные дискуссии о новых технологиях в кино, обсуждения планов развития киноиндустрии в Ида-Вирумаа. А также церемония награждения победителей программы создания короткометражек "ShootShorts", созданных в Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве. Принять участие могут все желающие.