Владельца машины с надписью "хулиганка русская" из Йыхви оштрафовали на 600 евро

В отношении водителя было заведено дело о проступке. Штраф составил 600 евро.

"Такие наклейки носят провокационный характер и их цель - расколоть общество и создать напряженность. Российская пропаганда использует те же сообщения и символы для оправдания войны на Украине. Поэтому в ситуации, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, демонстрация подобных надписей является заявлением о поддержке государства-агрессора", - написано на странице Йыхвиского отделения полиции в социальной сети Facebook.

Также в полиции отметили, что в Эстонии каждый имеет право идентифицировать себя по национальности, и независимо от национальности к людям применяются одни и те же законы и правила. В условиях войны и зная подоплеку этих лозунгов, люди все равно должны понимать, что, наклеивая это предложение на окно своей машины, они провоцируют других людей.

"Полиция серьезно реагирует на любое разжигание ненависти и поддержку агрессии. Наша цель - предотвратить конфликты, насилие и другие нарушения. Если человек демонстрирует провокационные и российские пропагандистские сообщения, закон о правоохранительной деятельности позволяет нам вмешаться и попросить удалить их, чтобы предотвратить опасность", - добавили в полиции.