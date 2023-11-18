Эмоции через край: землевладелец из Алутагузе полез с кулаками на работника полиции

По данным правоохранителей, на видео не запечатлено все событие, поскольку полиция разговаривала со сторонами в течение часа до эскалации конфликта.

По данным полиции, работы на линиях Elering расстроили одного землевладельца. Когда полиция решила забрать мужчину, возник более серьезный конфликт.

Никита Головин, начальник патрульной службы Йыхвиского отделения полиции, рассказал, что в четверг в полицию поступил вызов из Алутагузе, где, по словам работников Elering, человек угрожал отключить электричество на линии, проходящей через его территорию.

- Мы имеем дело с затянувшимся конфликтом, который несколько раз решался в суде. Согласно решению суда, Elering имеет право обновить сеть линий на этой территории, - сказал он.

Головин добавил, что сотрудники полиции общались со сторонами на месте более часа, и та часть вызова полиции, которая распространяется на видео, является кульминацией ситуации.

- На видео не видно, как раньше сотрудники полиции спокойно разговаривали со сторонами и пытались решить конфликт только силой слова, - отметил он. - Землевладелец игнорировал распоряжения полицейских и напал на полицейского, поэтому для задержания мужчины были применены сила и газ.

Как сообщало накануне, в результате конфликта задержали двух лиц. В отношении 51-летнего мужчины начали производство за применение силы в отношении представителя власти. Мужчину 24 лет задержали по той причине, что он мешал работе полиции и представлял опасность для полицейских.