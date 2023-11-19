Глава центробанка: экономика Эстонии не в кризисе, но в стагнации

По мнению главы Банка Эстонии Мадиса Мюллера, состояние эстонской экономики сейчас плохое, но не катастрофическое, пишет rus.err.
В качестве примера глава центробанка привел то, что рост цен замедлился.
- Действительно, мне хотелось бы надеяться, что мы оставили период быстрой инфляции позади. Насколько быстро мы сможем добиться улучшения ситуации с экономикой, это вопросительный знак. Я хотел бы надеяться, что это постепенно начнет происходить и что в будущем ситуация не только ухудшится, - сказал Мюллер.
Однако, по мнению Мюллера, сейчас появились новые проблемы - экспорт и промышленное производство, а также показатели розничных продаж - падают. Последнее свидетельствует о том, что экономическое положение семей не очень хорошее. "Конечно, есть опасения, и перспективы не очень хорошие", - сказал он.
По словам Мюллера, экономическая ситуация ухудшилась во всей Европе, а ситуация в Эстонии выглядит хуже по сравнению с остальной Европой, потому что клиенты компаний-экспортеров здесь, в скандинавских странах, чувствуют себя плохо.
- Хотя наша судьба как маленькой страны, где мы находимся на встречных ветрах международной экономики, во многом зависит от того, насколько хорошо идут дела в других странах, это, конечно, не означает, что мы должны просто ждать и надеяться, что, если у других дела пойдут лучше, то и у нас наладятся. Нужно активно стремиться к собственному успеху. Это наверняка и сами предприниматели делают как могут, ища новые рынки вместо тех, где ситуация стала хуже и заказов меньше. Со стороны правительства, я не думаю, что мы сейчас находимся в ситуации, сравнимой, например, с пандемическим кризисом, куда правительство пошло и конкретно финансово поддержало компании, - добавил Мадис Мюллер.