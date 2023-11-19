Глава центробанка: экономика Эстонии не в кризисе, но в стагнации

В качестве примера глава центробанка привел то, что рост цен замедлился.

- Действительно, мне хотелось бы надеяться, что мы оставили период быстрой инфляции позади. Насколько быстро мы сможем добиться улучшения ситуации с экономикой, это вопросительный знак. Я хотел бы надеяться, что это постепенно начнет происходить и что в будущем ситуация не только ухудшится, - сказал Мюллер.

Однако, по мнению Мюллера, сейчас появились новые проблемы - экспорт и промышленное производство, а также показатели розничных продаж - падают. Последнее свидетельствует о том, что экономическое положение семей не очень хорошее. "Конечно, есть опасения, и перспективы не очень хорошие", - сказал он.

По словам Мюллера, экономическая ситуация ухудшилась во всей Европе, а ситуация в Эстонии выглядит хуже по сравнению с остальной Европой, потому что клиенты компаний-экспортеров здесь, в скандинавских странах, чувствуют себя плохо.