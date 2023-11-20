Социальных работников Ида-Вирумаа учили справляться с ситуациями агрессии

По словам специалиста по безопасности и общественному здоровью Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Сергея Андреева, социальные работники из-за специфики своей работы часто сталкиваются с ситуациями, требующими общения с агрессивно настроенными людьми и разрешения конфликтов. "Агрессия и справление с ней - общая социальная проблема, а в регионе Ида-Вирумаа это может быть особенно актуально, поскольку местные социальные и экономические вызовы могут влиять как на эмоциональное благополучие людей, так и на их взаимоотношения", - отметил Андреев.

Специалисты Ида-Вирумаа, участвовавшие в тренинге, отметили в качестве основного вызова в своей работе чрезмерно требовательных клиентов, которые не понимают особенностей системы поддержки и могут ради достижения своих целей вести себя конфликтно, агрессивно или оскорбительно. Иногда затрудняют работу специалистов также клиенты с психическими расстройствами, чье поведение сложно предсказать и которое может казаться угрожающим.

"Теоретические и практические знания об агрессии, ее предотвращении и справлении с ней позволяют сотрудникам муниципалитетов лучше реагировать в различных конфликтных ситуациях и избегать их эскалации. Это повышает качество услуг муниципалитетов и обеспечивает более безопасную и поддерживающую среду", - объяснил Андреев.

Фокус обучения для социальных работников был сосредоточен на трехчастной модели, основанной на методе Verge. Он предоставляет социальным работникам и специалистам по защите детей инструменты для общения в ситуациях тревоги, провокации и вербальной агрессии.

Тренер Verge Сийм Вярв объяснил, что умение предотвращать конфликты и справляться с агрессивным поведением необходимо каждому профессионалу, работающему с людьми. Важнейшим в предотвращении агрессии является наличие позиции наблюдателя. "С одной стороны, важно уловить динамику ситуации и быть готовым к ее эскалации. С другой стороны, необходимо быть осведомленным о собственных границах - что такое вещи, которые задевают мое достоинство и запускают мои собственные защитные или противостоящие реакции", - объяснил Вярв.

Для справления с вербальной агрессией он выделяет два основных навыка: управление сильными чувствами и умение устанавливать границы. При этом важно различать, в какой ситуации использовать тот или иной метод.