В Нарве на транзитной дороге перенастроят светофоры для пешеходов

В Нарве в ближайшее время начнутся работы по настройке нового режима для светофоров, расположенных на транзитных дорогах по улицам Пауля Кереса и Раху. На зебрах светофоры будут включать режим зеленого сигнала для пешехода только при нажатии кнопки.
По словам руководителя Нарвского департамента городского хозяйства Натальи Шибаловой, перепрограммирование светофорных систем для активации специальных кнопок будет сделано для удобства как автомобилистов, так и пешеходов.
- Именно к такому решению мы пришли после обсуждения вопроса с представителями Департамента полиции и погранохраны, а также установщиком и конфигуратором светофорной системы - фирмой "Traffesti". По имеющейся у нас на данный момент информации, работы по установке необходимых программ и циклов будут выполнены не позднее 11 декабря. Одна единственная группа светофоров, которая продолжит работать по-прежнему, без нажатия кнопок, находится на перекрестке улиц Пауля Кереса и Креэнхольми, - сообщила Шибалова.
После перенастаройки светофоров на нарвских улицах Пауля Кереса и Раху пешеходы обеспечат себе зеленый свет путем нажатия на кнопку. Таким образом, красный свет для транспорта на пешеходных переходах будет загораться только тогда, когда кто-то действительно хочет перейти дорогу.
В то же время, светофоры на примыкающих к транзитным дорогам улицах (например, ул. Выйду, Партизани, Линда, Энергия и др.), всегда будут гореть в режиме зеленого сигнала для пешехода. "Переключаться на красный сигнал для пешехода они будут бесконтактно, за счет специальных датчиков, определяющих подъехавшую к переходу машину, которая двигается в сторону транзитной дороги, то есть въезжает на улицу Раху или Кереса. В таком случае сработает датчик и для автомобилиста загорится зеленый, а для пешехода красный сигнал. Длительность периодов режима красного и зеленого сигнала планируется отрегулировать таким образом, чтобы избежать конфликтов всех заинтересованных сторон”, - отметила Шибалова.