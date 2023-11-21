В Нарве на транзитной дороге перенастроят светофоры для пешеходов

По словам руководителя Нарвского департамента городского хозяйства Натальи Шибаловой, перепрограммирование светофорных систем для активации специальных кнопок будет сделано для удобства как автомобилистов, так и пешеходов.

- Именно к такому решению мы пришли после обсуждения вопроса с представителями Департамента полиции и погранохраны, а также установщиком и конфигуратором светофорной системы - фирмой "Traffesti". По имеющейся у нас на данный момент информации, работы по установке необходимых программ и циклов будут выполнены не позднее 11 декабря. Одна единственная группа светофоров, которая продолжит работать по-прежнему, без нажатия кнопок, находится на перекрестке улиц Пауля Кереса и Креэнхольми, - сообщила Шибалова.

После перенастаройки светофоров на нарвских улицах Пауля Кереса и Раху пешеходы обеспечат себе зеленый свет путем нажатия на кнопку. Таким образом, красный свет для транспорта на пешеходных переходах будет загораться только тогда, когда кто-то действительно хочет перейти дорогу.