Праздник хоров собирает друзей

Традиционный фестиваль, который организуют ида-вируские общества русской культуры, проходит почти каждый год в разных городах региона, место и время сбора решают вместе. На этот раз собирает хоры и вокальные ансамбли Кохтла-Ярвеское общество русской культуры. Его лидер Роза Иванова поделилась радостью: поддержка центра культуры, Кохтла-Ярвеского горуправления и комиссии горсобрания по культуре и образованию позволяет устроить большой творческий форум - на сцену выйдут сто артистов.

- Хоровое пение - это особый жанр музыкальной культуры, сердце замирает, когда множество голосов сливаются в единый, - комментирует она. - Наш концерт, который будет длиться около двух часов, откроется общей песней академических хоров, а завершится совместным пением народных коллективов. Всего ждем на праздник шесть хоров и пять ансамблей из разных городов региона, самый дальний гость - хор "Эха" из Вильянди, это давние друзья, которые с удовольствием украшают многие наши мероприятия.