Президент начал свой визит в заснеженный Ида-Вирумаа с посещения погранпункта в Нарве

Визит президента начался с приграничного города, где Алар Карис посетил Нарвский погранпункт, который приготовился к наплыву мигрантов из России и фигурирует в новостях в контексте возможного временного закрытия. Доклад об относительном спокойствии на границе сделали для главы государства представители таможни, погранохраны и полиции.

Затем президент посетил Нарвскую эстонскую государственную гимназию, новое здание которой совсем скоро будет достроено и распахнет двери для учащихся.

В планах Кариса на первый день визита день знакомство с приостановленным строительством завода масел "Enefit" в Аувере, а потом в ходе визита на шахту "Эстония" президент собирался также спустится под землю.

Алар Карис планирует посетить йыхвискую школу программирования "kood/Jõhvi" и Славянскую основную школу Кохтла-Ярве. Там запланирована дискуссия, тема которой - переход на эстоноязычное образование. Президент также встретится с руководителями города Кохтла-Ярве Вирве Линдер и Эдуардом Одинцом, сообщила канцелярия президента.