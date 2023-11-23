Погранохрана не рекомендует ехать в Россию, так как погранпереход может закрыться

"Мы готовимся к закрытию погранпункта, - сказано в сообщении Идаской префектуры в социальной сети "Фэйсбук". - На прошлой неделе мы установили там заграждения, а в ближайшие дни еще усилим охрану на Нарвских погранпунктах. Мы закроем для движения два направления, и это пока не будет препятствовать движению автомобилей, а на закрытом в настоящее время пешеходном пограничном переходе "Нарва-2" укрепим шлагбаумы на мосту, чтобы им нельзя было воспользоваться для незаконного пересечения границы".