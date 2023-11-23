Погранохрана не рекомендует ехать в Россию, так как погранпереход может закрыться

Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны предупредила, что в связи с обострением миграционной ситуации пограничный переход в Нарве может быть закрыт. Поэтому рекомендуется не выезжать из Эстонию в Россию - чтобы на обратном пути внезапно не оказаться у опущенного шлагбаума.
"Мы готовимся к закрытию погранпункта, - сказано в сообщении Идаской префектуры в социальной сети "Фэйсбук". - На прошлой неделе мы установили там заграждения, а в ближайшие дни еще усилим охрану на Нарвских погранпунктах. Мы закроем для движения два направления, и это пока не будет препятствовать движению автомобилей, а на закрытом в настоящее время пешеходном пограничном переходе "Нарва-2" укрепим шлагбаумы на мосту, чтобы им нельзя было воспользоваться для незаконного пересечения границы".
В Идаской префектуре также сообщили, что они внимательно следят за происходящим на границе, потому что Россия осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии, отправляя к их границам людей, не имеющих права на въезд в Евросоюз. "С прошлой недели несколько крупных групп пытались попасть в Эстонию. Всего был предотвращен въезд в Эстонию 30 человек".