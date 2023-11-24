Установлено, что пешехода на зебре в Нарве сбил совсем юный водитель

Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 ноября в 12.54 рядом с нарвским гипермаркетом "Prisma" на проспекте Кангеласте, 29. Там на пешеходном переходе автомобиль "Citroen C5" наехал на 47-летнюю женщину. Пострадавшая обратилась в больницу за помощью, полиция же взялась изучать обстоятельства случившегося.

Личность управлявшего машиной водителя уже установлена - это молодой человек 2004 года рождения со стажем вождения всего полтора месяца, как сообщили "Северному побережью" в полиции.

Дело же было так: водитель, совершивший наезд на пешехода, спросил у пострадавшей, нет ли у нее травмы и проблемы со здоровьем. Женщина ответила отрицательно, и тогда молодой водитель отвез ее домой. Потом уже дома, как установила полиция, женщина все же почувствовала боль. Она обратилась в травмпункт больницы, где ей диагностировали повреждения.