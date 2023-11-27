Государство ужесточит ограничения на выписывание успокоительных и снотворных лекарств

Министерство социальных дел обновило постановление "Назначение и выдача лекарственных средств и форма рецепта", которое устанавливает более строгие ограничения на выписывание вызывающих привыкание лекарственных средств. Это изменение вступает в силу с 1 декабря 2023 года и является частью более широкой стратегии "Лекарственная политика Эстонии до 2030 года", сосредоточенной на рациональном использовании лекарственных средств.
Изменение основано на анализе международного опыта и исследовании "Амбулаторное использование бензодиазепинов и Z-препаратов в Эстонии".
По словам специалистки Бюро контроля безопасности лекарственных средств Катрин Курвитс, бензодиазепины – это лекарства, которые уменьшают чувство тревоги и напряжения, но могут также иметь противосудорожное, мышечно-расслабляющее и снотворное действие. Препараты, похожие на бензодиазепины, известные как Z-препараты, в основном способствуют улучшению сна. Эти типы успокоительных и снотворных средств облегчают симптомы, но не лечат болезнь.
При длительном использовании успокоительных и снотворных лекарственных средств может развиться толерантность или привыкание, а также может возникнуть зависимость от лекарственного средства. Поэтому такие успокоительные и снотворные средства следует использовать только кратковременно и для тех пациентов, чье качество жизни серьезно нарушено из-за тревожного расстройства или расстройства сна. При легких расстройствах предпочтительнее нефармакологическое лечение, такое как консультации и самопомощь.
Мари Амос, советница отдела лекарственных средств министерства, объяснила, что согласно изменению, теперь при начале лечения успокоительными или снотворными средствами на один рецепт можно выписать максимум 30 таблеток вместо 60, как это было ранее. Началом лечения считается выписывание рецепта, если пациенту в течение последних 12 месяцев не выписывались препараты, содержащие бензодиазепин или похожее вещество. При выписывании лекарства за врачом остается право выбора активного ингредиента, и как только выбор сделан, он может выписать самую маленькую дозу, доступную в Эстонии для этого конкретного активного ингредиента.
Советница отдела подчеркнула, что изменение основано на том принципе, что лекарства следует применять столько, сколько необходимо, и как можно меньше – чтобы уменьшить риск зависимости и побочных эффектов. "Это также один из основных принципов Лекарственной политики Эстонии до 2030 года, утвержденной в начале этого года", – подчеркнула одна из разработчиков поправок, Мари Амос.
Психиатр Пеэтер Яансон подчеркнул, что начинать лечение этими препаратами в больших дозах неоправданно, и длительное применение успокоительных или снотворных лекарственных средств значительно увеличивает риск развития зависимости. Доктор Яансон привел пример: "При лекарственной зависимости возникает необходимость увеличивать дозу для достижения того же эффекта и растет стремление употреблять лекарство даже тогда, когда это не является необходимым по медицинским показаниям. Прекращение употребления этих препаратов, особенно если пациент принимал их длительное время и в больших количествах, может привести к симптомам синдрома отмены, таким как головная боль, тревожность, повышенная раздражительность, нарушения чувствительности рук и ног, и в более тяжелых случаях – к галлюцинациям." Однако доктор Яансон выразил надежду на то, что такие симптомы не будут слишком сильно беспокоить пациента, если дозу уменьшать постепенно и использовать препараты с более длительным действием, а также если уменьшение дозы будет происходить в сотрудничестве с терапевтом или психиатром.
Врач-терапевт доктор Арго Ляэтт выразил беспокойство по поводу частого использования этих лекарств для лечения пожилых пациентов, которые наиболее подвержены риску побочных эффектов. Мировая практика показывает, что при чрезмерном употреблении успокоительные и снотворные лекарственные средства вызывают нарушения памяти, замедление мыслительных процессов и ухудшение координации и равновесия. С этим связаны травмы, особенно падения и переломы, а также с дорожно-транспортные происшествия. Он также отметил, что целью обновления постановления является привлечение внимания к проблеме как среди терапевтов, так и среди пациентов. "С одной стороны необходимо направление на обучение и повышение осведомленности, а с другой – сотрудничество на протяжении всего лечебного пути пациента." В качестве примера доктор Ляэтт упомянул использование электронных консультаций между терапевтом и психиатром в тех случаях, когда необходимо повторно выписать большие количества успокоительных или снотворных средств. "В качестве дополнительной меры безопасности с 1 декабря успокоительные и снотворные средства можно выписывать только в электронном виде. Ранее выписанные рецепты, включая бумажные, действительны до истечения срока их действия. Также разрабатывается процедура автоматической проверки рецептов и усиливается надзор", – описал Арго Ляэтт шаги, связанные с обновленным постановлением.
По инициативе Кассы здоровья разрабатывается руководство, которое поможет как выписывающему рецепт врачу, так и пациенту лучше понять использование успокоительных и снотворных лекарственных средств. Кроме того, организуются обучающие курсы для врачей, и как медицинские работники, так и широкая общественность информируются о рисках, связанных с чрезмерным употреблением успокоительных и снотворных средств.
Согласно самому масштабному исследованию по Эстонии, соавторами которого являются Катрин Курвитс и Пеэтер Яансон, в Эстонии в течение одного года наблюдения было выписано 537 476 рецептов на успокоительные и снотворные средства для 134 007 застрахованных лиц. Средний возраст пациентов составил 62 года. С увеличением возраста наблюдался и рост употребления: по сравнению с пациентами в возрасте 25–64 лет пожилые люди употребляли бензодиазепины и Z-препараты в два-три раза чаще. Женщины употребляли эти лекарства в два раза чаще, чем мужчины.
Немного более половины (54%) пациентов в течение периода исследования покупали бензодиазепины или Z-препараты на основе 1–2 рецептов, 41% пациентов имели 3–12 рецептов, а 5% (6798) пациентов имели более 12 рецептов в год.
Основным выводом исследования стало то, что в Эстонии, как и во всем мире, бензодиазепины и Z-препараты используются относительно часто. Особую тревогу вызывает очень частое использование этих препаратов при лечении пожилых пациентов, которые наиболее подвержены риску побочных эффектов. С точки зрения общественного здравоохранения важно контролировать использование успокоительных и снотворных лекарственных средств на государственном уровне.