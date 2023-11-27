Государство ужесточит ограничения на выписывание успокоительных и снотворных лекарств

Советница отдела подчеркнула, что изменение основано на том принципе, что лекарства следует применять столько, сколько необходимо, и как можно меньше – чтобы уменьшить риск зависимости и побочных эффектов. "Это также один из основных принципов Лекарственной политики Эстонии до 2030 года, утвержденной в начале этого года", – подчеркнула одна из разработчиков поправок, Мари Амос.

Психиатр Пеэтер Яансон подчеркнул, что начинать лечение этими препаратами в больших дозах неоправданно, и длительное применение успокоительных или снотворных лекарственных средств значительно увеличивает риск развития зависимости. Доктор Яансон привел пример: "При лекарственной зависимости возникает необходимость увеличивать дозу для достижения того же эффекта и растет стремление употреблять лекарство даже тогда, когда это не является необходимым по медицинским показаниям. Прекращение употребления этих препаратов, особенно если пациент принимал их длительное время и в больших количествах, может привести к симптомам синдрома отмены, таким как головная боль, тревожность, повышенная раздражительность, нарушения чувствительности рук и ног, и в более тяжелых случаях – к галлюцинациям." Однако доктор Яансон выразил надежду на то, что такие симптомы не будут слишком сильно беспокоить пациента, если дозу уменьшать постепенно и использовать препараты с более длительным действием, а также если уменьшение дозы будет происходить в сотрудничестве с терапевтом или психиатром.