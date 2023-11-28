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Ветер опрокинул рождественские елки Кохтла-Ярве

Эрик Калда
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Праздничная елка в Ахтме накренилась.
Праздничная елка в Ахтме накренилась. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В понедельник сильный ветер повалил две рождественские елки в Кохтла-Ярве.

В районе 16 часов спасатели были вызваны на площадь Вирула в Ярвеской части Кохтла-Ярве, где елка была опасно накренена. Район был оцеплен защитной лентой, о чем была проинформирована горуправа.

Спустя три часа сообщали об опасно наклоненной рождественской елке в Ахтмеской части Кохтла-Ярве на улице Малева. Спасатели оцепили территорию и вызвали представителя городской власти, которому объяснили, что из-за сильного ветра предохранительная лента долго не продержится.

Городские власти занались решением проблемы.

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