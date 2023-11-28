Ветер опрокинул рождественские елки Кохтла-Ярве

В понедельник сильный ветер повалил две рождественские елки в Кохтла-Ярве.
В районе 16 часов спасатели были вызваны на площадь Вирула в Ярвеской части Кохтла-Ярве, где елка была опасно накренена. Район был оцеплен защитной лентой, о чем была проинформирована горуправа.
Спустя три часа сообщали об опасно наклоненной рождественской елке в Ахтмеской части Кохтла-Ярве на улице Малева. Спасатели оцепили территорию и вызвали представителя городской власти, которому объяснили, что из-за сильного ветра предохранительная лента долго не продержится.
Городские власти занались решением проблемы.