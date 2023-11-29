МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.11-07.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 30 ноября по 7 декабря.
КУЛЬТУРА
Пятница, 1 декабря
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 13.00 - открытие выставки "Naise käejälg põlevkivis" / "Отпечаток руки женщины на сланце". Билет - 7 евро, для учащихся и пенсионеров - 5 евро.
* В Йыхвиской церкви святого Михаила в 13.00 - открытие выставки рождественских марок Эстонского общества Библии.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: зимние истории.
* В Нарвской художественной школе в 16.00 в рамках международного конкурса пейзажной живописи и композиции - открытие выставки "Aastaajad 23" / "Времена года 23" и награждение победителей.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 18.00 - спектакль "Mälestuste pööning" / "Чердак воспоминаний".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - спектакль "Narva - linn, mille me kaotasime. Ühe linna hävitamise lugu" / "Нарва - город, который мы потеряли. История разрушения города". Билет - 14-20 евро.
Суббота, 2 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: начинается время Рождества; рождественский календарь. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 14.00 - "Rock Superstar Birthday", конкурс молодежных групп. Вход бесплатный.
* В Ийзакуской церкви в 17.00 - "Signum magnum", концерт Эстонского национального мужского хора. Дирижер Микк Юлеоя, виолончели - Ааре Таммесалу и Леви-Данель Мягила. В программе произведения Джованни Габриели и Джованни Бонато. Вход бесплатный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "ERRS 35 - lööme lokku!". Празднование 35-летия Общества народного танца и народной музыки Эстонии (ERRS) и вручение ежегодных наград. Постановка в честь 35-летия, посвященная зарождению и первым шагам ERRS. Выступают танцоры общества "Tarvanpää", музыканты ансамбля "Ööuige". Билет - 11-16 евро.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль "Narva - linn, mille me kaotasime. Ühe linna hävitamise lugu" / "Нарва - город, который мы потеряли. История разрушения города". Билет - 14-20 евро.
Воскресенье, 3 декабря
* В Нарвском центре свободного творчества (ул. Вабадузе, 20) в 11.00 - "Госпожа Метелица", спектакль театра "Ильмарине".
* В Йыхвиской церкви святого Михаила в 11.30 - рождественский концерт хора "Kirderannik" и мужского хора "Kaevur".
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Мультизавры", интерактивное шоу. Билет - 11,50-26,50 евро.
* В клубе "Сомпа" в 13.00 - концерт адвента. Выступает трио "Senjo" (Нарва). Вход бесплатный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.30 под эгидой Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF) - "Maria Callas 100: tema mehed ja naiivsed armastuseotsingud" / "Мария Каллас - 100: ее мужчины и наивные поиски любви", концерт V Вирумааского музыкального фестиваля: Джулия Семпличини (сопрано; Италия), Михал Блоцки (тенор; Польша), Ааре Сааль (баритон), Симоне Марциали (рояль; Италия). А программе: Верди, Пуччини, Масканьи, Доницетти, Беллини и др. Вход бесплатный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт первого дня адвента "Сказка старого гнома". Билет - 5 евро.
Понедельник, 4 декабря
* В Ийзакуском народном доме в 10.00 - "Marakratt ja kesköine raamatukogu", спектакль театра "Miksteatеr". Билет - 7 евро.
Вторник, 5 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки творчества кохтла-ярвеских художников.
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие фотовыставки Александра Курносова "Inside". Выставка открыта до 27 декабря.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Õhtu rannal. Valter Ojakäär 100", концерт Таллиннского городского театра. Билет - 19,50-26,50 евро.
Среда, 6 декабря
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки Галины Егоровой "Сказка". Выставка открыта до 5 января.
* В Йыхвиском отделении Ида-Вирумааского центра профессионального образования (ул. Кутсе, 13) в 16.00 под эгидой Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF) - концерт V Вирумааского музыкального фестиваля: Андреас Ленд (виолончель) и Аллан Якоби (аккордеон). В программе: Эллер, Валгре, Пьяццолла. Вход бесплатный.
* В Сакаском народном доме в 19.00 - рождественский концерт Алена Везико. Открыто рождественское кафе. Билет - 7 евро.
Четверг, 7 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - Пийп и Туут в опере: "Hansuke ja Greteke" / "Гензель и Гретель". Билет - 15 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 19.00 под эгидой Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF) - концерт V Вирумааского музыкального фестиваля: "Kadunud linnud": Анастасия Даниленко (сопрано), Трийн Элла (контральто; национальная опера "Эстония"), Янари Йорро (баритон; национальная опера "Эстония"), Ольга Куликова (рояль). В программе: Бах, Гендель, Шуберт, Винтер и др. Вход бесплатный.
СПОРТ
Пятница, 1 декабря
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 15.30 - открытый чемпионат по шахматам СК "Diagonaal" (Кохтла-Ярве); день первый.
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Toila" - "Enteh" (Кохтла-Ярве).
Суббота, 2 декабря
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into"; шашки.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - открытый чемпионат по шахматам СК "Diagonaal" (Кохтла-Ярве); день второй.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - женская хоккейная лига Эстонии: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Grizzlyz Valge" (Таллинн).
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" с 15.00 до 17.00 - Ида-Вирумааский семейный спортивный день.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - мужская хоккейная лига Эстонии: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).
* В Нарвском спортцентре в 16.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva" - "Lüganuse".
* В Нарве в 17.30 - ночной забег. Центр соревнований - торговый центр "Astri". Информация: www.ööjooks.ee.
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Jõgeva Wolves".
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal".
Воскресенье, 3 декабря
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока: петанк, дуплет.
* В Нарвском спортцентре - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: 14.30 - "Narva United FC II" - "Vitamin Well" (Кадрина), 17.00 - СК "Ganza" (Нарва) - "Kopli City FC".
Среда, 6 декабря
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу, 1/8 финала: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - ФК "Äksi Wolves".
Четверг, 7 декабря
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу, 1/8 финала: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal II".
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу, 1/8 финала: "Narva United FC" - ФК "Smsraha" (Виймси).
РАЗНОЕ
Четверг, 30 ноября
* B Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - кружок рукоделия для детей 11-16 лет. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
Пятница, 1 декабря
* В Вокаской библиотеке в 18.00 - встреча с журналистом "Maaleht" и министром бани Рейном Сикком, который расскажет о своей недавно изданной книге о бане, поделится мыслями о бане, журналистской работе и жизни в целом. В продаже новая книга по цене 20 евро. Оплата наличными. Вход бесплатный.
Суббота, 2 декабря
* В каминном зале Куремяэской библиотеки в 11.00 - мастерская по изготовлению рождественских украшений.
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 20.00 (зал открывается в 19.00) - танцевальный вечер с музыкантом Риво Рехе. Билеты в предварительной продаже - 10 евро, в день мероприятия - 12 евро. Бронирование: kaisa.pukk@toila.ee или тел. 525 8417.
Воскресенье, 3 декабря
* Клуб "Ахтме" приглашает всех желающих в 11.40 на зажжение первой свечи адвента у рождественской ели на площади в Ахтме. С 11.00 до 14.00 работают уличные кафе и торговые ряды изделий ручной работы. Информация по тел. 507 4616.
* В Кивиыли на центральной площади - празднование начала адвента: 12.00-16.00 - рождественская ярмарка, 15.15 - выступление артистов, 16.00 - Уку Сувисте, 16.45 - шествие вокруг елки, 17.00 - зажжение первой свечи адвента, театр огня "Зеркала".
* В Кохтла-Ярве на площади Вирула в 13.00 - праздник в честь зажжения первой свечи адвента и провозглашение рождественского мира.
* В Силламяэском центре культуры - встреча адвента и зажжение огней на рождественской елке: в 15.00 в фойе - мастерская рождественских украшений, в 16.00 в зале - концерт и зажжение свечи адвента, в 17.00 перед центром культуры - зажжение огней на рождественской ели.
* На площадке перед мызой Мяэтагузе в 16.00 - открытие рождественского месяца и рождественская ярмарка. Выступают Мяэтагузеский оркестр, юные танцоры из Куртна и из Мяэтагузеского молодежного центра, солисты Мяэтагузеской основной школы. Поздравления от руководителей волости и раздача рождественского огня. С 16.30 до 18.00 перед мастерской Мяэтагузеской основной школы состоится рождественская ярмарка.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 16.00 - первый день адвента. Зажжение огней на городской елке. Танцы, игры, катание на лошадях (детям бесплатно).
* Во дворе Тойлаской гимназии в 16.00 - Тойлаская рождественская ярмарка, зажжение свечи адвента. В программе: рождественская лотерея, общие танцы, катание на лошадях и много другого интересного.
* В Нарве на Петровской площади в 16.00 - зажжение свечи адвента.
* В Йыхви на музыкальной площадке в 17.00 - зажжение свечи адвента. Выступают коллективы художественной самодеятельности Йыхвиской волости.
Понедельник, 4 декабря
* Перед Кохтла-Ныммеской школой в 8.30 - зажжение рождественского огня.
Вторник, 5 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 9.00 до 14.00 - "Jõuluseiklus salakäikudes" / "Рождественское приключение в секретном проходе" для детей 4-9 лет. Необходима регистрация по тел. 336 6169. Билет - 10 евро.
Среда, 6 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 9.00 до 14.00 - "Jõuluseiklus salakäikudes" / "Рождественское приключение в секретном проходе" для детей 4-9 лет. Необходима регистрация по тел. 336 6169. Билет - 10 евро.
* В Йыхвиском отделении Ида-Вирумааского центра профессионального образования (ул. Кутсе, 13) в 16.00 - "Jõulumaagia" / "Рождественская магия": рождественский рынок, мастерские, кафе деликатесов, Йыулувана, концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль и другое.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - клуб общения на эстонском языке.
Четверг, 7 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 9.00 до 14.00 - "Jõuluseiklus salakäikudes" / "Рождественское приключение в секретном проходе" для детей 4-9 лет. Необходима регистрация по тел. 336 6169. Билет - 10 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - кружок рукоделия для детей 11-16 лет. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
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