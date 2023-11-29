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В Кохтла-Ярве и Нарве семейных скандалистов отправили в камеру

Эрик Калда
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Наручники.
Наручники. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Полиция задержала двух дебоширов, напавших на своих жен.

28 ноября в полицию поступил вызов из Кохтла-Ярве, где 46-летний мужчина ударил сожительницу. Медики оказали женщине первую помощь. Мужчину задержали в качестве подозреваемого в совершении преступления.

В тот же день поступило сообщение, что в квартире на улице В. Герасимова в Нарве между мужчиной и женщиной произошла семейная ссора, в ходе которой мужчина ударил жену. Полиция задержала мужчину.

Подробности этих случаев домашнего насилия полиция выяснит в ходе уголовного производства.

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