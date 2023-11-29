В Кохтла-Ярве и Нарве семейных скандалистов отправили в камеру

28 ноября в полицию поступил вызов из Кохтла-Ярве, где 46-летний мужчина ударил сожительницу. Медики оказали женщине первую помощь. Мужчину задержали в качестве подозреваемого в совершении преступления.

В тот же день поступило сообщение, что в квартире на улице В. Герасимова в Нарве между мужчиной и женщиной произошла семейная ссора, в ходе которой мужчина ударил жену. Полиция задержала мужчину.