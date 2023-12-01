МИД Эстонии рекомендовал полностью воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел дополнительно ужесточило в четверг свою рекомендацию не ездить в Россию без настоятельной необходимости и теперь призывает вообще избегать поездок в РФ.
Жители Эстонии, находящиеся в России, могут лишиться возможности вернуться домой, если Эстония решит закрыть границу с восточным соседом без предварительного уведомления, чтобы предотвратить трансграничную угрозу.
"Мы рекомендуем полностью избегать поездок в Россию. Граждан Эстонии, временно находящихся в России, просим взвесить необходимость пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию", - говорится в обновленных в четверг рекомендациях МИД Эстонии по зарубежным поездкам.
"В связи с миграционным давлением Эстония может временно закрыть свои пограничные пункты с коротким сроком предварительного уведомления, и тогда возвращение в Эстонию через эти пункты станет невозможным", - говорится в рекомендациях.
Ранее министерство рекомендовало воздержаться от поездок в Россию "без настоятельной необходимости", ссылаясь на военные действия России на Украине.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил в четверг на правительственной пресс-конференции, что накануне он обсуждал в Брюсселе с министрами иностранных дел других государств, граничащих с Россией, готовность закрыть свои границы в случае необходимости. Ранее о полном закрытии границы с Россией объявила Финляндия, объяснив это миграционным давлением.
"Поэтому важный сигнал для всех жителей нашей страны, что если Эстония временно закроет свою границу, то те, кто находится в России, не смогут вернуться. И поэтому есть очень четкая рекомендация не ездить в Россию. Потому что мы не знаем, когда миграционное давление на наши границы может возрасти до такой степени, что нам придется временно закрыть границы. Но у нас есть такая готовность, и этим руководит Министерство внутренних дел", - сказал Цахкна.
Министерство иностранных дел также рекомендует гражданам Эстонии, временно находящимся в России, обязательно регистрировать свое пребывание на сайте министерства.
Министерство также предостерегло людей с двойным гражданством о риске их мобилизации в РФ для участия в войне в Украине, поскольку Москва рассматривает людей с двойным гражданством как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены. Такие возможности есть только в эстонском посольстве в Москве, куда в случае потери паспорта будет необходимо лично явиться для получения временного проездного документа.
В предупреждении также говорится, что российские пограничники могут проверять персональные электронные устройства пересекающих границу и их содержимое, включая сообщения в социальных сетях.