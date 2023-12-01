МИД Эстонии рекомендовал полностью воздержаться от поездок в Россию

Жители Эстонии, находящиеся в России, могут лишиться возможности вернуться домой, если Эстония решит закрыть границу с восточным соседом без предварительного уведомления, чтобы предотвратить трансграничную угрозу.

"Мы рекомендуем полностью избегать поездок в Россию. Граждан Эстонии, временно находящихся в России, просим взвесить необходимость пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию", - говорится в обновленных в четверг рекомендациях МИД Эстонии по зарубежным поездкам.

"В связи с миграционным давлением Эстония может временно закрыть свои пограничные пункты с коротким сроком предварительного уведомления, и тогда возвращение в Эстонию через эти пункты станет невозможным", - говорится в рекомендациях.

Ранее министерство рекомендовало воздержаться от поездок в Россию "без настоятельной необходимости", ссылаясь на военные действия России на Украине.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил в четверг на правительственной пресс-конференции, что накануне он обсуждал в Брюсселе с министрами иностранных дел других государств, граничащих с Россией, готовность закрыть свои границы в случае необходимости. Ранее о полном закрытии границы с Россией объявила Финляндия, объяснив это миграционным давлением.