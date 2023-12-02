УЖЕ ИСТОРИЯ ⟩ Как власть в Кохтла-Ярве колеблется уже два года?

* 17 октября 2021 года. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ЛИШАЮТ ЦЕНТРИСТОВ ЕДИНОВЛАСТИЯ. Центристская партия вновь побеждает со значительным перевесом, но для достижения большинства в городском собрании не хватает одного голоса: у Центристской партии их двенадцать, у соцдемов - пять, у избирательного союза "Рестарт Кохтла-Ярве" - четыре, у избирательного союза "Прогресс" - два, у реформистов - два.