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УЖЕ ИСТОРИЯ ⟩ Как власть в Кохтла-Ярве колеблется уже два года?

Хронологический обзор действий в горсобрании после муниципальных выборов
Эрик Гамзеев
, журналист
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В октябре 2021 года Мария Меркулова ("Прогресс"), Янек Пахка ("Рестарт Кохтла-Ярве"), Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия) и Виталий Бородин (Партия реформ) подписали в Кохтла-Ярве коалиционное соглашение, из которого спустя несколько дней избирательный союз "Прогресс" вышел.
В октябре 2021 года Мария Меркулова ("Прогресс"), Янек Пахка ("Рестарт Кохтла-Ярве"), Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия) и Виталий Бородин (Партия реформ) подписали в Кохтла-Ярве коалиционное соглашение, из которого спустя несколько дней избирательный союз "Прогресс" вышел. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В это время, когда в Кохтла-Ярве произошла смена городской управы и мэру Вирве Линдер вынесен вотум недоверия, стоит вспомнить, как колебалась власть в этом городе последние два года и как развивалась нынешняя ситуация.

* 17 октября 2021 года. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ЛИШАЮТ ЦЕНТРИСТОВ ЕДИНОВЛАСТИЯ. Центристская партия вновь побеждает со значительным перевесом, но для достижения большинства в городском собрании не хватает одного голоса: у Центристской партии их двенадцать, у соцдемов - пять, у избирательного союза "Рестарт Кохтла-Ярве" - четыре, у избирательного союза "Прогресс" - два, у реформистов - два.

* 28 октября 2021 года. РОЖДАЕТСЯ СОЮЗ ЧЕТЫРЕХ, КОТОРЫЙ ОТСТРАНЯЕТ ЦЕНТРИСТОВ ОТ ВЛАСТИ. Коалиционное соглашение четырех подписывают Мария Меркулова ("Прогресс"), Янек Пахка ("Рестарт Кохтла-Ярве"), Эдуард Одинец (социал-демократы) и Виталий Бородин (Партия реформ). У союза четырех перевес в один голос над центристами - 13:12.

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