В Нарвской крепости в землю закопаны и в стены вмурованы миллионы

- Бастион Кристервал - единственный в Эстонии такого рода бастион, он часть первых фортификационных сооружений города Нарвы, которые были построены в шведское время, в конце 16-го - начале 17-го веков, - с восторгом в голосе рассказывает главный хранитель фондов Нарвского музея Зураб Янес.

По его словам, ныне завершаемый строителями проект помог Нарвскому музею спасти от разрушений не только бастион Кристервал, а еще и другие объекты, разрушавшиеся десятилетиями. "Это каменные плиты и, вероятно, единственная пушка начала 17-го века, которая у нас в Нарве на данный момент есть", - перечислил Янес ценные артефакты, которые сегодня готовы к экспонированию.

Одна новая мини-экспозиция про фортификационную архитектуру и с той самой исторической пушкой к весне откроется в казематах бастиона Кристервал, вторая - на верхней галерее западной оборонительной стены, примыкающей к бастиону. Западная стена - это та, через которую ведут ворота на территорию Нарвского замка.

Превращение замка в современный музей

Всеобъемлющий стратегический план развития городского музея в Нарвском замке Германа был создан еще в 2007 году. Он предусматривал реставрацию всего огромного архитектурного комплекса. В последующие годы программа конкретизировалась - зашла речь о создании новой постоянной музейной экспозиции в восточном флигеле замка и пристроенном к нему здании конвента, о реконструкции большого Западного двора, об открытии для посетителей казематов бастиона Кристервал и много о чем еще.