В Нарвской крепости в землю закопаны и в стены вмурованы миллионы

В Нарвском замке Германа к концу года завершится реконструкция большого Западного двора, а также стен и казематов оборонительного бастиона Кристервал. В тех казематах еще никогда не ступала нога посетителя. Улучшению проекта поспособствовало то обстоятельство, что предназначавшиеся российским партнерам деньги Евросоюз отдал после начала войны Нарвскому музею.
- Бастион Кристервал - единственный в Эстонии такого рода бастион, он часть первых фортификационных сооружений города Нарвы, которые были построены в шведское время, в конце 16-го - начале 17-го веков, - с восторгом в голосе рассказывает главный хранитель фондов Нарвского музея Зураб Янес.
По его словам, ныне завершаемый строителями проект помог Нарвскому музею спасти от разрушений не только бастион Кристервал, а еще и другие объекты, разрушавшиеся десятилетиями. "Это каменные плиты и, вероятно, единственная пушка начала 17-го века, которая у нас в Нарве на данный момент есть", - перечислил Янес ценные артефакты, которые сегодня готовы к экспонированию.
Одна новая мини-экспозиция про фортификационную архитектуру и с той самой исторической пушкой к весне откроется в казематах бастиона Кристервал, вторая - на верхней галерее западной оборонительной стены, примыкающей к бастиону. Западная стена - это та, через которую ведут ворота на территорию Нарвского замка.
Превращение замка в современный музей
Всеобъемлющий стратегический план развития городского музея в Нарвском замке Германа был создан еще в 2007 году. Он предусматривал реставрацию всего огромного архитектурного комплекса. В последующие годы программа конкретизировалась - зашла речь о создании новой постоянной музейной экспозиции в восточном флигеле замка и пристроенном к нему здании конвента, о реконструкции большого Западного двора, об открытии для посетителей казематов бастиона Кристервал и много о чем еще.
В 2016 году первый этап проекта обновления Нарвского замка получил от Европейского фонда регионального развития 3,54 миллиона евро. Работы начались в 2018 году, и через два с половиной года музей представил публике принципиально новую постоянную экспозицию, разместившуюся в отреставрированных восточном флигеле замка и здании конвента. Восточный флигель впервые после военных разрушений стал доступен для посещений. Три нижних этажа Нарвского замка в 2020 году были реконструированы под нужды музея и оснащены по последнему слову техники.
Реализация далее последовавшего второго этапа работ стоимостью 6 миллионов евро тормозилась из-за кризиса вследствие пандемии и потом войны в Украине, повлиявшей на поставки материалов. Изначально предполагавшийся трехлетний срок реконструкции Западного двора, западной стены и к ней примыкающего бастиона Кристервал по факту затянулся на 52 месяца.
Работы на финишной прямой
Буквально в эти месяцы и дни завершается реконструкция Западного двора, а с ним в комплексе западной крепостной стены и казематов бастиона Кристервал. В тех осушенных и очищенных казематах пока еще никогда не ступала нога простого музейного посетителя. Все работы должны завершиться к 31 декабря. К весне же музей планирует закончить все доработки и получить от Нарвской городской управы разрешение на эксплуатацию.
Западный двор замка должен будет стать местом для свободного времяпровождения и досуга. Там в грунт буквально закопаны, как говорят в музее, миллионы евро: произведены археологические раскопки, проложены коммуникации, уложены и еще будут доукладываться дорогостоящие плиточные покрытия и так далее.
- Все это та современная инфраструктура, без которой не может существовать современный мультифункциональный музей, музей как площадка для проведения разнообразных мероприятий, - отметила директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.
Посетителям осталось дождаться скорой сдачи объекта заказчику и затем схода снега, покрывающего окрестные территории Нарвского замка.
Нарва получила предназначавшиеся России деньги
Семилетняя поэтапная реконструкция Нарвского замка начиналась в партнерстве с Российской Федерацией, где при поддержке Евросоюза и в сотрудничестве с Нарвой смогли привести в порядок ряд объектов Ивангородской крепости. Две приграничные крепости развивались как единый по сути архитектурно-исторический и туристический комплекс. Однако в феврале 2022 года сотрудничество было разорвано со дня, а еще не выплаченные ивангородским партнерам 518 тысяч евро из еврофондов достались Нарве.
Во многом благодаря этим деньгам Нарвский музей смог немного дополнить свой текущий проект. Например, построена и будет скоро открыта лестница для соединения Западного двора замка с зоной отдыха Йоаорг и речным променадом. Также благодаря дополнительному финансированию смогли перестроить крышу над галереей западной крепостной стены, тогда как старая ее конструкция пребывала в плачевном состоянии.
Еще несколько пунктов из первоначального плана реконструкции Нарвского замка Германа пока остаются на бумаге в ожидании когда-нибудь потом новых денежных вливаний. Одним из еще непостроенных объектов остается на бумаге пешеходный мост над полотном Петербургского шоссе. Такой мост нужен, чтобы соединить замковую территорию со Старым городом Нарвы, которые намертво разделены инфраструктурой Нарвского пограничного пункта. Также еще остаются необновленными отдельные части Нарвского замка, включая главную башню Длинный Герман, а также юго-западная крепостная башня при бастионе Кристервал.