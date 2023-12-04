Чтобы уберечь земной шар и остановить климатические изменения, необходимы большие перемены: дома должны быть лучше утеплены, автомобили должны меньше загрязнять. Изменения предстоят и в промышленности: некоторые рабочие места исчезнут, некоторые добавятся. В Эстонии это в первую очередь касается Ида-Вирумаа и сланцевой промышленности. Есть рабочие места, сущность которых изменится, есть рабочие места, которые исчезнут и взамен них появятся новые.
Касса по безработице помогает найти новое рабочее место работникам сланцевых предприятий
Часть людей больше не смогут продолжать свою работу в сланцевом секторе. С нового года касса по безработице при поддержке фонда справедливого перехода получит дополнительные возможности для тех людей, рабочее место которых в сланцевом секторе может исчезнуть.
Работники сланцевого сектора, которым будет оказана поддержка, сейчас трудятся на предприятиях Eesti Energia AS, Kirde Varad AS, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, а также на непосредственно связанных с добычей сланца и входящих в тот же концерн предприятиях Enefit Power AS, Enefit Solutions AS, Osaühing VKG Kaevandused, VKG OIL AS, OÜ VIRU RMT, VKG Energia OÜ и VKG Logistika OÜ.
С 1 января 2024 года касса по безработице начинает платить пособие работникам сланцевого сектора и финансировать их переобучение, чтобы помочь этим людям быстро найти новую работу.
Каковы возможности работников?
Работающие сейчас в сланцевом секторе люди могли бы проявить интерес к тому, какие возможности обучения предлагают Ида-Вирумааский центр профобучения, Таллиннский технический университет (Вирумааский колледж), Таллиннская высшая школа здравоохранения и Тартуский университет (Нарвский колледж).
Новые учебные программы этих школ созданы с учетом будущего Ида-Вирумаа. Для примера можно привести учебные программы центра профобучения: техник по обслуживанию солнечных электросистем, оператор фрезерного станка с ЧПУ, оператор токарного станка с ЧПУ, мехатроник.
В будущем наверняка добавятся и другие учебные программы, которые необходимы и ожидаемы на рынке труда сейчас и в ближайшем будущем.
Касса по безработице может поддерживать уровневое обучение (362,50 евро в месяц). Если есть интерес, то надо связаться с карьерным консультантом, чтобы вместе составить план.
Вторая возможность - найти подходящее дополнительное обучение (до 2500 евро) среди партнеров, указанных в карте обучения кассы по безработице.
Третья возможность появится осенью, когда можно будет ходатайствовать о разовом микроквалификационном пособии (1087,50 евро). С учебными программами и различными возможностями можно знакомиться на домашней странице кассы по безработице www.tootukassa.ee.
Какие варианты имеются у лишившихся работы?
Когда человека сокращают, то имеющий большой стаж работник имеет обычно возможность получить несколько компенсаций (компенсацию по сокращению, компенсацию по страхованию от безработицы, пособие по безработице). Поэтому люди зачастую не спешат браться за новую работу, особенно если до сих пор зарплата была выше. Однако данные кассы по безработице показывают, что каждый день без работы увеличивает опасность того, что человек останется безработным на очень долгое время.
С января касса по безработице станет платить сокращенным в сланцевом секторе совершенно новое пособие по поступлению на работу, чтобы содействовать скорейшему выходу на работу.
Чтобы получить это пособие, человек должен выйти на работу в течение первых 100 дней и новая работа должна быть вне сланцевого сектора. Пособие будут выплачивать 6-12 месяцев и его размер составит 30% прежней зарплаты человека (до 1000 евро в месяц).
Опубликованный недавно барометр потребности в рабочей силе показывает, что в Ида-Вирумаа ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы как в электронной, так и в металлообрабатывающей промышленности. Предприятиям требуются инженеры по электронике, установщики электрооборудования и механики.
В области металлообработки не хватает имеющей навыки и квалифицированной рабочей силы по нескольким специальностям. По-прежнему царит противоречие между желаемой зарплатой сварщиков и слесарей и возможностями предприятий платить конкурентоспособную зарплату, из-за чего многие квалифицированные работники покинули уезд. Открывающаяся с нового года мера тоже могла бы мотивировать освобождающуюся в сланцевом секторе рабочую силу приступить к работе в своем уезде.
Новое пособие предназначено для поддержки Ида-Вирумаа, то есть люди, которые встали на учет в качестве безработных за пределами Ида-Вирумаа, просить его не смогут, им помогут другими возможностями.
Почему работодатель должен думать об обучении своего работника?
Работники, которые научатся новым вещам, лучше справятся с изменениями, которые предстоят сланцевому сектору и предприятиям Ида-Вирумаа. Если работодатель хочет придать ускорение развитию Ида-Вирумаа, то хорошей идеей будет поделиться со своими работниками информацией о возможностях кассы по безработице.