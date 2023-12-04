Касса по безработице помогает найти новое рабочее место работникам сланцевых предприятий

Касса по безработице может поддерживать уровневое обучение (362,50 евро в месяц). Если есть интерес, то надо связаться с карьерным консультантом, чтобы вместе составить план.

Вторая возможность - найти подходящее дополнительное обучение (до 2500 евро) среди партнеров, указанных в карте обучения кассы по безработице.

Третья возможность появится осенью, когда можно будет ходатайствовать о разовом микроквалификационном пособии (1087,50 евро). С учебными программами и различными возможностями можно знакомиться на домашней странице кассы по безработице www.tootukassa.ee.

Какие варианты имеются у лишившихся работы?

Когда человека сокращают, то имеющий большой стаж работник имеет обычно возможность получить несколько компенсаций (компенсацию по сокращению, компенсацию по страхованию от безработицы, пособие по безработице). Поэтому люди зачастую не спешат браться за новую работу, особенно если до сих пор зарплата была выше. Однако данные кассы по безработице показывают, что каждый день без работы увеличивает опасность того, что человек останется безработным на очень долгое время.

С января касса по безработице станет платить сокращенным в сланцевом секторе совершенно новое пособие по поступлению на работу, чтобы содействовать скорейшему выходу на работу.