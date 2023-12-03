Бывший российский шпион стал священником в Таллинне

Пользователям социальных сетей, заглянувших на страничку Сауэского прихода св. Павла, человек, читающий на фотографии Священное Писание, может показаться знакомым.

Бывший двойной агент Симм с 2022 года является председателем правления некоммерческого объединения "Сауэский приход св. Павла", насчитывающего всего 20 членов. На службах он также читает вместе со священником Слово Божье, послания, при необходимости переводит для приглашенных пасторов и совершает Евхаристию.

Когда "Очевидец" связался с Симмом, тот не захотел выступить на камеру, но долго говорил по телефону, с наибольшим удовольствием – о Боге. В отличие от некоторых других преступников, его обращение произошло не в тюрьме, а гораздо раньше, еще в далекие советские времена.

"В тюрьме мне запрещали ходить в церковь. И когда я вышел, то поначалу меня немного сторонились, но это ведь не мешает мне верить. Мне нечего было скрывать. Я получил, как говорится, свое наказание, и здесь я могу сказать словами Писания: кого Бог любит, того и наказывает", – рассказал Симм.

Согласно официальной версии, Симма поймали, потому что его куратор – офицер российской внешней разведки – допустил ошибку, в итоге за ним начали следить и вышли на эстонца. Сейчас Симм утверждает, что знал о своем разоблачении за полтора года до задержания, но ничего не мог сделать, кроме как продолжать предавать родину и ждать ареста.